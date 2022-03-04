Идею об отправке участников митингов в Донбасс в Госдуме сочли «не очень продуманной»

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов из фракции «Единая Россия» прокомментировал законопроект депутатов от ЛДПР об отправке на военную службу в ДНР и ЛНР задержанных на незаконных митингах против вооруженных действий. По мнению Картаполова, законопроект не продуман, передает ТАСС.



— Наши коллеги от ЛДПР обладают всем правом законотворческой инициативы. Но, с моей точки зрения, она не очень продуманная, потому что если человек идет на несанкционированный митинг, на котором призывают к тому, чтобы препятствовать нашей операции, которую сейчас проводят Вооруженные силы РФ [на Украине], то, наверное, этот человек не совсем свою судьбу и жизненную позицию тесно увязывает с тем, что делают страна и ее ВС, — сказал Картаполов агентству.

