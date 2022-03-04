Идею об отправке участников митингов в Донбасс в Госдуме сочли «не очень продуманной»

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов из фракции «Единая Россия» прокомментировал законопроект депутатов от ЛДПР об отправке на военную службу в ДНР и ЛНР задержанных на незаконных митингах против вооруженных действий. По мнению Картаполова, законопроект не продуман, передает ТАСС.
— Наши коллеги от ЛДПР обладают всем правом законотворческой инициативы. Но, с моей точки зрения, она не очень продуманная, потому что если человек идет на несанкционированный митинг, на котором призывают к тому, чтобы препятствовать нашей операции, которую сейчас проводят Вооруженные силы РФ [на Украине], то, наверное, этот человек не совсем свою судьбу и жизненную позицию тесно увязывает с тем, что делают страна и ее ВС, — сказал Картаполов агентству.
Он считает, что такие новобранцы могут оказаться ненадежными и сразу сдаться в плен.
— Скорее всего, такой человек там сбежит или сдастся в плен. Нам абсолютно все люди там не нужны, — предполагает депутат.
По его мнению, более эффективно было бы во время отбывания административного ареста показывать задержанным «документальные фильмы о зверствах национальных батальонов Вооруженных сил Украины, которые творились и творятся в Донбассе», и через
Замглавы оборонного комитета Юрий Швыткин, также член «Единой России», не поддерживает законопроект, поскольку, по его мнению, «защищать Родину в наказание» — это неправильный путь.
— Когда в рамках наказания идет служба в армии (а служба в армии предполагает защиту Родины), то это неправильно, тем более военнослужащие при проведении военной спецоперации на Украине выполняют миротворческую миссию, — отметил он.
Аналогичную позицию ранее высказали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает вряд ли возможным призыв в Донбасс участников незаконных акций протеста, так как военная служба — привилегия, а не наказание.