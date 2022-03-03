Участников протестов предложили отправлять в Донбасс

Депутаты Андрей Луговой и Ярослав Нилов внесли в Госдуму законопроект о призыве на военную службу в Донбасс тех, кого привлекли к ответственности за участие в акциях против российской спецоперации.
— Граждане, привлеченные к ответственности за участие в несанкционированном публичном мероприятии, направленном против использования ВС РФ за пределами территории Российской Федерации, подлежат призыву на военную службу. Такие граждане направляются для прохождения военной службы на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, — говорится в документе.
В пояснительной записке говорится, что «в нашей стране находятся лица, которые не согласны с проведением военной операции и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения». Депутаты заявляют, что протестующие «должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории данных республик».
Предложение парламентариев уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает вряд ли возможным призыв в Донбасс участников незаконных акций протеста, так как военная служба — привилегия, а не наказание, передает ТАСС.