Полиция не возбудила дело из-за похоронного венка, который прислали кандидату в депутаты Бердска

— Для начала я хочу дождаться ответа от прокуратуры, который, вероятнее всего, будет точно такой же, как ответ из полиции, а уже после буду обжаловать это решение, пойду в суд, — рассказала Дарья о дальнейших планах.

Сегодня в Октябрьский суд Новосибирска поступили административные материалы в отношении четырех новосибирцев — трех депутатов и председателя ТОС. Их обвиняют в организации несанкционированного митинга.