Полиция не возбудила дело из-за похоронного венка, который прислали кандидату в депутаты Бердска

Полиция отказала 20-летней Дарье Артамоновой, которая являлась кандидатом в депутаты горсовета Бердска, в возбуждении уголовного дела из-за угрозы убийством. В августе, в период проведения избирательной кампании в бердский горсовет, неизвестные прислали родителям девушки похоронный венок с надписью: «Александр Николаевич, Галина Александровна, вместе скорбим по Дарье».
Посылку девушка расценила как реальную угрозу, а затем написала заявление в полицию. На днях Дарья опубликовала в своем Instagram пост, в котором сообщила, что полиция отказала ей в возбуждении уголовного дела.
Выяснилось, что ответ из полиции пришел Дарье еще 9 сентября, до выборов. Девушка пояснила, что всё это время ждала ответа из прокуратуры, куда также направила заявление. Однако оттуда ответ до сих пор не пришел.
— В возбуждении уголовного дела в полиции отказали за неимением нужных доказательств: они не установили ни личность, которая принесла венок, ни того, кто его заказывал, ничего другого. Они провели дактилоскопический тест — выяснили, что на венке есть мои отпечатки пальцев, моего молодого человека, моей матери, самих участковых и еще двух неизвестных лиц, личность которых установить так и не удалось. Мне соседи рассказывали, что общались с полицейскими. Те смотрели записи камеры с домофона, прозвонили ритуальные агентства Калининского района. Ну и на этом проверка закончилась, — пояснила Дарья Артамонова.
Девушка добавила, что в процессе проверки полиция не связывалась с ней и неохотно давала информацию — выяснять подробности движения дела ей приходилось самой.
В ответе полиции значится, что «органами дознания установить обстоятельства исследуемого происшествия не представляется возможным», а потому «в возбуждении уголовного дела по
— Для начала я хочу дождаться ответа от прокуратуры, который, вероятнее всего, будет точно такой же, как ответ из полиции, а уже после буду обжаловать это решение, пойду в суд, — рассказала Дарья о дальнейших планах.
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