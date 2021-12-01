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Полиция не возбудила дело из-за похоронного венка, который прислали кандидату в депутаты Бердска

Кандидат Дарья Артамонова также направила письмо в прокуратуру, но оттуда ответ до сих пор не пришел

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Оказалось, что ответ из полиции пришел Дарье еще в сентябре. Она рассказала, почему так долго не рассказывала об отказе ведомства в возбуждении дела

Оказалось, что ответ из полиции пришел Дарье еще в сентябре. Она рассказала, почему так долго не рассказывала об отказе ведомства в возбуждении дела

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Полиция отказала 20-летней Дарье Артамоновой, которая являлась кандидатом в депутаты горсовета Бердска, в возбуждении уголовного дела из-за угрозы убийством. В августе, в период проведения избирательной кампании в бердский горсовет, неизвестные прислали родителям девушки похоронный венок с надписью: «Александр Николаевич, Галина Александровна, вместе скорбим по Дарье».

Посылку девушка расценила как реальную угрозу, а затем написала заявление в полицию. На днях Дарья опубликовала в своем Instagram пост, в котором сообщила, что полиция отказала ей в возбуждении уголовного дела.

Выяснилось, что ответ из полиции пришел Дарье еще 9 сентября, до выборов. Девушка пояснила, что всё это время ждала ответа из прокуратуры, куда также направила заявление. Однако оттуда ответ до сих пор не пришел.

— В возбуждении уголовного дела в полиции отказали за неимением нужных доказательств: они не установили ни личность, которая принесла венок, ни того, кто его заказывал, ничего другого. Они провели дактилоскопический тест — выяснили, что на венке есть мои отпечатки пальцев, моего молодого человека, моей матери, самих участковых и еще двух неизвестных лиц, личность которых установить так и не удалось. Мне соседи рассказывали, что общались с полицейскими. Те смотрели записи камеры с домофона, прозвонили ритуальные агентства Калининского района. Ну и на этом проверка закончилась, — пояснила Дарья Артамонова.

Девушка добавила, что в процессе проверки полиция не связывалась с ней и неохотно давала информацию — выяснять подробности движения дела ей приходилось самой.

В ответе полиции значится, что «органами дознания установить обстоятельства исследуемого происшествия не представляется возможным», а потому «в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. — Прим. ред.) отказать по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ» (отсутствие в деянии состава преступления. — Прим. ред.). Документ есть в распоряжении редакции.

— Для начала я хочу дождаться ответа от прокуратуры, который, вероятнее всего, будет точно такой же, как ответ из полиции, а уже после буду обжаловать это решение, пойду в суд, — рассказала Дарья о дальнейших планах.

Сегодня в Октябрьский суд Новосибирска поступили административные материалы в отношении четырех новосибирцев — трех депутатов и председателя ТОС. Их обвиняют в организации несанкционированного митинга.

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