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Госдума рассмотрит законопроект об «обнулении» сроков губернаторов

Сейчас им нельзя занимать должность более двух сроков подряд

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Дата рассмотрения документа пока неизвестна

Дата рассмотрения документа пока неизвестна

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В Госдуму внесен законопроект, который изменит губернаторские сроки. Сейчас срок устанавливается на уровне региона, хотя федеральный закон имеет ограничения: глава региона может находиться на этом посту не более пяти лет в течение одного срока и не более двух сроков подряд. Новый законопроект предлагает установить строго пятилетний срок для глав всех регионов, а также убрать ограничение в два срока подряд.

Как пишет ТАСС, законопроект также расширяет основания для досрочного прекращения полномочий главы региона в связи с утратой доверия президента. После такого снятия с должности бывший губернатор пять лет не сможет претендовать на пост руководителя региона. Предусмотрены также президентские выговоры и предупреждения.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников утверждает, что законопроект был подготовлен в развитие положений обновленной Конституции.

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Госдумагубернаторызаконопроектыновые законы
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