«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход

Герой этого материала много лет работает вахтами Источник: нейросеть Kandinsky











Те, кто задумывается о переезде ради работы с достойной зарплатой, часто рассматривают не только Москву и Питер, но и северные регионы. Недавно наши коллеги из 72.RU писали, что Тюмень попала в топ городов с самыми высокими зарплатами. В рейтинге сказано, что средний доход тюменца составляет около 88 тысяч рублей. Новость вызвала ожидаемую реакцию читателей портала — многие посчитали, что высокие результаты имеют мало общего с реальностью.

Но согласились не все. Один из читателей 72.RU показал свои банковские поступления: аванс — 123 тысячи, отпускные — 279 тысяч. Журналисты поговорили с ним о том, как на эти деньги живется в Тюмени и почему вместо того, чтобы жаловаться, нужно больше стараться.

Анонимный автор Автор предпочел остаться неизвестным

Суровая работа

Я работаю вахтой на Крайнем Севере — в ЯНАО. По должности — старший мастер на электростанции. Вахта длится от 30 до 45 дней, это зависит от заранее составленного графика на год. Условия разные. Это и работа на улице в любую погоду, и кабинетная: отчеты, переписки, техническая документация, работа с персоналом. График ненормированный, так что бывает всякое.

В России порядка двух миллионов вахтовиков Источник: Мария Антюшева / Dream by Wombo











Много работы на ПК с самыми разными программами — офисными, чертежными, корпоративными. В общем, обязанностей много, семь страниц. На эту должность не все соглашаются, потому что работа тяжела своей многозадачностью.

Зарплата втрое больше средней

За прошлый год до вычета НДФЛ я заработал чуть больше 4 миллионов рублей. Для моей должности это средняя зарплата по организации. Есть те, кто получает побольше, и те, кто поменьше. Но разбег не больше 10%.

За вычетом НДФЛ герой этого материала получает порядка 3,5 миллиона рублей. Если разделить эту сумму на 12 месяцев, получится, что среднемесячный доход нашего собеседника составляет чуть больше 290 тысяч.

Таким скриншотом поделился вахтовик Источник: чат 72.RU











Меня этот доход устраивает. Зарегистрирован я в Тюмени и налоги плачу тоже здесь. Из-за таких, как я, средняя зарплата по городу высокая, ведь работников Севера очень много.

Живет как все

Тем не менее денег мне хватает, конечно, не на всё. Приходится что-то выбирать, но есть и квартира, и автомобиль — и то, и другое в кредит. Как и многим, крупные покупки мне без кредитов не совершить.

Я бы не сказал, что мы как-то экономим, но и ненужных трат стараемся избегать. Отдыхаю тоже как обычно: гуляю с семьей по району или в наших парках. Выезжаем на природу за грибами и ягодами.

Свободное время вахтовик проводит в прогулках по городу Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Не исключаю, что в том, что я столько получаю, есть доля везения. Но по большей части это результат моего труда. Это и шесть лет образования, и упорный труд с самого первого дня в отрасли. К тому же я уже на этой должности семь лет, и зарплата выросла заметно — более чем на 35%!

Ответ жалующимся

А рассказать это всё я решил, чтобы читатели не думали, что статистика сильно завышена. Может, кто-то сделает правильные выводы и поймет, что всегда есть к чему стремиться.

Если человек работает за определенный уровень зарплаты, значит, это его устраивает, так я думаю. Поэтому не люблю нытиков. Даже среди моих коллег есть такие, которым всегда мало.

Конечно, я знаю примерный уровень зарплат в Тюмени, но еще знаю, что есть организации, в которых доходы на уровне или даже выше среднего. Это и строительство, и энергетика, и машиностроение, и медицина. К тому же никто не мешает уехать на Север и постараться что-то изменить в своей жизни в лучшую сторону.