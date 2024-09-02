«Уволились одним днём»: отделения «Почты России» в Новосибирске остались без работников — горожане проводят часы в очередях

Оказалось, что проблемы есть не только в одном из новосибирских отделений «Почты России» Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Новосибирцы жалуются на работу одного из отделений «Почты России» в Калининском районе: в очередях приходится стоять по несколько часов, а отправления принимает всего один сотрудник. Негативных отзывов о работе почты всегда хватало, а не самый высокий уровень оказания услуг давно у россиян на слуху. Но этот случай оказался не рядовым: работа отделения встала из-за массового увольнения всех его сотрудников. НГС проверил обстановку в других отделениях новосибирской «Почты России» и попытался разобраться в причинах ухода работников.

Один за всех

В отделении «Почты России» №27 на улице Объединения, 25 осталась одна сотрудница. Об этом НГС сообщил новосибирец Алексей, который недавно пытался отправить посылку.

— В 27-ом почтовом отделении в июле уволился весь коллектив, от руководителя и до части почтальонов. Теперь сидит один подменный сотрудник (каждый раз новый) из других отделений. Отправка писем, продажа конвертов, марок невозможна, так как у сотрудника нет доступа к программе, — говорит местный житель.

Режим работы отделения изменился: теперь оно открыто с 11:00 до 19:00, хотя раньше работало с 8:00 до 20:00.

— Теперь там скапливается огромная очередь по часу и более. «Почта России» ответа не даёт и не говорит причины массового увольнения. По неподтверждённым слухам, всем убрали премии, — продолжает собеседник НГС.

Отделение только открылось, но очередь уже есть. Некоторые стоят не первый день Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU











О ситуации в отделении говорят и отзывы на 2GIS. Если раньше почти все клиенты ставили пять звёзд и писали положительные отзывы, то теперь большинство оценок стали отрицательными. Почти каждый отзыв сопровождается комментарием про огромные очереди и одно работающее окно.

— Очередь чуть ли не из 20 человек. Из восьми окон работает только одно. Но пара сотрудников ходят по помещению и делают вид, что работают и что они очень заняты. Иногда задумываемся, зачем эта организация вообще существует? Видимо, для вытягивания вашего времени. Одним словом, в это отделение лучше не ходить, — пишет пользователь Денис К.

Судя по отзывам, проблемы с обслуживанием в отделении начались в июле — с того момента появились десятки комментариев о том, что один сотрудник не справляется с работой. Корреспондент НГС посетил отделение и убедился, что клиентов обслуживает один оператор. Через час после открытия у окна собралась очередь из более чем десяти человек.

— Я эти махинации проворачиваю уже четвёртый день, пытаюсь отправить письмо всё это время. Говорят, «Почта России» банкротится, поэтому люди уходят, — жалуется одна из клиенток в очереди.

В течение нескольких минут в помещение вошли ещё несколько человек. Часть из них, услышав, что работает лишь одного окно, пошла искать другое отделение.

НГС удалось найти одну из бывших сотрудниц отделения №27. Она подтвердила, что недавно все его работники, включая её саму, уволились. Собеседница объяснила решение низкой зарплатой, но отвечать на уточняющие вопросы не стала.

В пресс-службе макрорегиона «Сибирь» «Почты России» на запрос НГС ответили, что в Новосибирской области штат сотрудников укомплектован на 84%. В организации также подтвердили увольнение работников пункта на улице Объединения.

— Из отделения на улице Объединения, 25 в конце июля, к сожалению, уволились несколько сотрудников. Сейчас там работают четыре человека, еще один на больничном, поэтому в помощь коллегам мы направили сотрудника из другого отделения, — сказано в ответе. — Количество сотрудников в отделениях не регламентировано, обычно оно зависит от объема востребованных услуг и трафика клиентов.

Глобальная проблема?

По данным 2GIS, в Новосибирске и пригороде работает 361 отделение «Почты России». НГС нашёл ещё несколько пунктов с негативными отзывами, в которых упоминается, что в отделении работает всего один сотрудник. Речь не только об отдалённых районах — проблемы есть и в отделениях в центре города.

— Работает один сотрудник, в то время как людей полное отделение. За час проходит 3-4 человека. Очень медленно, невозможно дождаться, — описывает работу отделения на Ленина, 32 одна из клиенток.

Судя по отзывам, проблемы с приёмом и выдачей писем и посылок в этом отделении также начались в июле. При этом единичные сообщения о том, что в пункте работает лишь один сотрудник, появлялись ещё в мае. Похожая ситуация сложилась в отделении №7 на Каинской, 6.

— Один сотрудник за стойкой, очереди адские. Два раза пытался заехать забрать посылку, понимал, что не готов потерять два часа, разворачивался и уходил, — написал 24 июля Александр Л.

Ситуация в отделении на улице Ольги Жилиной: клиенты приходят до открытия Источник: Anton Unitsyn / 2GIS











Много сообщений о нехватке сотрудников в отделении №1 на Холодильной, 16. Некоторые клиенты пишут в отзывах, что стояли в очереди на улице, так как в помещении не хватало места на всех. При этом жалобы на это отделение были ещё весной. Жительница Новосибирска Вероника (имя изменено) рассказала НГС, что в апреле в течение двух недель пыталась отправить посылку.

— Случилось так, что в нашем отделении на Холодильной, 16 уволились сотрудники. Около месяца приезжали из разных отделений. Так вот они придумали упростить себе должностные обязанности и не принимать посылки! Они всем говорили, что не работает программа. Однажды, было это 15 апреля, я пришла с огромными коробками, а меня отправили, сказали, что программа не работает снова. Поехала в другое отделение, и там не принимают, — говорит собеседница. В результате ещё в двух отделениях посылку не приняли, и отправить её удалось лишь 29 апреля.

На одном из сайтов компании по поиску работников опубликовано 17 вакансий «Почты России». Организация ищет операторов связи, менеджеров по работе с клиентами и почтальонов мобильной группы. В зависимости от должности уровень зарплаты колеблется от 22 до 54 тысяч рублей.

Список отделений в вакансии оператора связи совпадает с самыми проблемными, по данным отзывов на 2GIS, точками. Среди них отделения на Ленина, 32, Владимировской, 5, Каинской, 6, Крылова, 11, Холодильной, 16, Красном проспекте, 159, Бориса Богаткова, 250, Объединения, 25, Станиславского, 15, Геодезической, 23. Большинство из них имеют негативные отзывы, связанные с нехваткой сотрудников и долгим обслуживанием.

Почему уходят сотрудники?

Тенденция к увольнению сотрудников сложилась не только в Новосибирске, но и в соседних регионах. Представительница одного из красноярских отделений «Почты России» Ольга (имя изменено) рассказала НГС, что в первую очередь работников не устраивает соотношение зарплаты и объёма обязанностей.

— В «Почте России» я работаю шестой год, это мой второй заход в это предприятие. В отделениях бывали случаи массовых увольнений, и это не только Красноярск, а также близлежащие города. У меня подруга работает в маленьком городе, там отделениями уходят сотрудники, увольняются разом и начальники, и все остальные, даже технички, — говорит Ольга. — В первую очередь проблема с зарплатами, конечно. Это что за зарплата? 27740 рублей получает заместитель начальника отделения третьего класса. Никакими сетевыми надбавками и премиями зарплату не вытянуть. Огромные, завышенные планы.

Жалуются сотрудники и на отношение к ним клиентов, и на тяжёлые условия труда в большинстве отделений.

— Я считаю, руководство делает всё для того, чтобы «Почту России» не уважали. Люди приходят на почту и общаются с сотрудниками как с быдлом. Это всё идет от начальства, от руководства, от этих «эффективных менеджеров», — продолжает Ольга. — В отделениях холод, грязь. Ремонта городских отделений нет — может, в десяти сделали, но это с натяжкой. Я уж не говорю про малые города. Везде говорят о том, что ставят модульные почтовые отделения — так они холодные и постоянно ломаются. Ремонтируют всё за счет сотрудников, даже лампочку вкрутить должны сами.

По словам собеседницы, изменение режима работы некоторых отделений произошло именно из-за нехватки сотрудников. По этому показателю можно определять, есть ли в точке проблемы с кадрами, считает работница. При этом в «Почте России» существуют мобильные группы — их создают, чтобы замещать отсутствующих сотрудников.

— Мобильных сотрудников очень мало остается. Этих сотрудников забирает УФПС (Управление Федеральной почтовой связи. — Прим. ред.). Они их оформляют, и там эти люди работают на ставку мобильных групп. Но они должны работать в отделениях, где люди уходят на больничные, в отпуска и так далее, — объясняет сотрудница.

По словам Ольги, раньше ставку недостающих сотрудников распределяли на тех, кто исполнял их обязанности в отделении, но со временем организация отошла от этой практики.

— Сейчас это всё возлагается на оставшихся, но доплату никто делать не хочет. Если раньше это было 25 % за отсутствующего работника, то сейчас это 7-8 %. Вообще не понятно, по каким соотношениям платят за недостающего сотрудника, — заключила женщина.

По словам собеседницы НГС, в последний раз зарплату сотрудникам почтовых отделений поднимали четыре года назад.

Что происходит в «Почте России»?

Ситуацию с понижением выплат за недостающих сотрудников, описанную Ольгой, освещали федеральные СМИ летом прошлого года. Тогда издание «Коммерсантъ» узнало, что «Почта России» пересмотрела правила распределения окладов между действующими работниками. Также издание писало, что компания сократила число вакантных ставок. Решения привели к глобальным изменениям: если раньше трое сотрудников могли получать пять окладов, то теперь это стало невозможным.

Результатом нововведений, сообщал «Ъ», стали массовые увольнения сотрудников. Но «Почта России» опровергла информацию об изменении системы начисления заработной платы.

— Приказ вводит в действие положение об оплате труда, в котором мы учли ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава. Ни о каком сокращении основного персонала речь не идет, — было сказано в сообщении компании.

При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн, входящий в совет директоров АО «Почта России», подтвердил, что организация переживает тяжёлый период.

— Увы, финансовая ситуация в компании, действительно, не простая, требует вмешательства на государственном уровне и лишний раз подтверждает, что государственная политика поддержки «Почты» абсолютно оправдана и необходима, — писал политик в июле прошлого года в своём Telegram-канале.

В конце прошлого года депутат сообщил, что «Почта России» завершила 2023-й с рекордным убытком в 30 миллиардов рублей, а лишь одно обслуживание долгов обходится в 18 миллиардов. Причиной снижения показателей стали в том числе санкции — из-за ограничений «Почта России» потеряла большую часть международной торговли. По словам Александра Хиншейна, в последние годы компания работает в режиме самообеспечения, а основная часть филиалов — в первую очередь сельских — считается убыточной.

— Ранее Минцифры направило соответствующие письма руководителям регионов, чтобы они высказали свою позицию. Напомню, что позиция нашего профильного комитета и депутатского корпуса в том, что мы против сокращения отделений не только в городах, но и в селах, понимая, какую огромную социальную роль они выполняют и при этом продолжают приносить прибыль, — писал депутат.

Александр Хинштейн признаёт финансовые трудности «Почты России» Источник: t.me/Hinshtein











Основатель сообщества «Товарищ Печкин», выступающего в защиту прав сотрудников «Почты России», рассказал НГС, что знает про массовые увольнения. Общество ведёт переписку с двумя сотнями сотрудников по всей России, включая Новосибирска.

— Текущие сокращения начались в мае 2023, они являются результатом системного кризиса «Почты России», отразившегося в образовании 133-миллиардного долга. Спусковым механизмом стал разрыв прежних перевозок после 24 февраля 2022 года, более глубокой причиной — «нерентабельность», с точки зрения рыночной экономики, тысяч почтовых отделений в деревне, появление корпораций-маркетплейсов, консолидирующих рынок в руках нескольких производителей и попытки государства превратить почту из социальной службы в частную фирму. Кризисные явления системного характера и принуждение решать эти проблемы рыночными методами — вот суть текущего кризиса, — говорит собеседник.

По данным основателя сообщества, с мая 2023 года в «Почте России» сократили около 60 тысяч человек — численность сотрудников понизилась с 310 до 250 тысяч.