«Вся смена уволилась»: в Толмачёво сутками не могут принять и отправить грузы — там почти не осталось работников

Толмачёво — крупнейший транспортный узел за Уралом. Поэтому проблемы в работе грузового терминала затрагивают множество регионов одновременно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Представители транспортных компаний пожаловались на работу грузового терминала новосибирского аэропорта Толмачёво. По их словам, сдача и приёмка товара затягивается на несколько часов. Компании несут убытки, грузы не поставляют вовремя, а получатели предъявляют претензии. Крупнейший за Уралом транспортный узел переживает не лучшие времена — НГС пообщался с его работниками и узнал, в чём дело.

Проблемы в крупнейшем за Уралом хабе

Сотрудники новосибирских транспортных компаний жалуются на долгие приём и сдачу товаров в грузовом терминале аэропорта Толмачёво. По словам собеседников НГС, задержки в работе узла начались около месяца назад. Они утверждают, что терминал не успевает обрабатывать большой объём грузов из-за нехватки сотрудников.

— Раньше приёмку успевали провести до десяти вечера, теперь стоим тут с утра до утра. Все поувольнялись из-за маленькой зарплаты. Объём работы не соответствует количеству людей — смотрите сами, тут всего одно окно работает. Люди платят немаленькие деньги за перевозку, а мы рискуем потерять клиента и стоим в огромных очередях. — рассказал корреспонденту НГС сотрудник одной из транспортных компаний Юрий.

Многочасовые очереди в грузовом терминале стали нормой Источник: Читатель НГС











Толмачёво — крупнейший за Уралом транзитный узел между Азией и Европой с производительностью в 150 тонн товара в сутки, указано на сайте перевозчика. Через терминал проходят разные грузы: от бытовых товаров до биоматериалов. Доставкой последних занимается другой собеседник НГС Аркадий — он работает на одну из московских транспортных компаний.

— Третий город России, но ни получить, ни сдать груз не можем нормально. Полнейший бардак. Я перевожу биоматериалы: кровь и всё прочее. За этим, можно сказать, стоят жизни людей. На днях ровно сутки груз не мог улететь, хотя загрузки особой на эти рейсы не было. Просто элементарно некому грузить и некому собирать эти рейсы, — говорит собеседник.



Андрей, работник ещё одной крупной транспортной компании, отмечает, что организации несут убытки из-за регулярных задержек грузов.

— Конечно, это для всех финансовые потери. Авиаперевозки нужны для того, чтобы груз вовремя прилетал и улетал: например, на машине будешь ехать четыре дня, а на самолёте доставишь товар за сутки со всеми сдачами и обработкой. Бывает, что сдаешь груз, но не успеваешь на определённый борт — всё, доставка на сутки переносится. Соответственно, у всех жалобы, возмещение ущерба. У кого-то госконтракты — там вообще всё строго по времени, — жалуется Андрей.

Собеседники отмечают, что на приём и выдачу грузов работает только одно окно. Из-за этого у терминала собираются очереди из машин. Некоторые из них остаются ожидать отправки до следующего утра. По словам сотрудников транспортных компаний, за последнюю неделю ситуация лишь ухудшилась — на одной из смен грузы оформлял один приёмосдатчик вместо шести положенных по регламенту.

Вопросы к руководству

Перевозчики утверждают, что проблемы начались после смены руководства. В феврале гендиректором компании «Международный Аэропорт Новосибирск», управляющей грузовым терминалом Толмачёво, стал Максим Красноруцкий. По словам собеседников, с этого момента начались увольнения.

— С приходом нового руководителя всё заметно ухудшилось — вплоть до того, что одна смена полностью уволилась. Они работают круглосуточно, а сегодня, 8 августа, ночью груз не принимали вообще, поэтому с ночи накопилось на день. При этом сдаются такие «монстры», как СДЭК — они привозят по две пятитонные машины. Плюс есть агенты, которые собирают грузы у тех, кто не хочет сам ездить в аэропорт, — они тоже много сдают. В среднем это занимало 20–30 минут, но по итогу народ стоит сутками, — говорит Аркадий.

Работу терминала обеспечивают несколько специалистов: грузчики, водители погрузчиков (их называют «карщики»), информаторы, приёмосдатчики. По мнению собеседников НГС, работу узла нарушило массовое увольнение последних.

— Он (новый генеральный директор. — Прим. ред.) начал бить по зарплате, а у приёмосдатчиков и без того она в районе 35 тысяч рублей. Эти женщины тут десятилетиями работали, а теперь дошло до того, что вся смена уволилась, — говорят, что он их за что-то наказал. Последнюю смену они отработали в начале августа. Первые дни их как-то подменили ещё, но на следующую смену в ночь уже некому было выходить. По-моему, пять человек у них было в смене, — продолжает работник транспортной компании.

Представители транспортных компаний охотно рассказали о проблеме корреспонденту НГС во время визита в терминал Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Александр, менеджер крупной компании авиаперевозок, работающей по 70 направлениям, отмечает, что проблемы начались гораздо раньше.

— Ухудшение началось примерно три месяца назад, всё постепенно копилось и вот сейчас накатило. Пришло новое руководство — не знаю, насколько он специалист вообще в перевозках, но народ стал массово увольняться, — говорит он. — Я общался с людьми, которые работали здесь. Некоторые говорят, что зарплата маленькая и они нашли другие рабочие места. Другие говорят, что общение самого руководства с подчинёнными оставляет желать лучшего — крики, ругань, разговоры на повышенных тонах.

На неподобающее поведение руководства терминала жалуются не только сотрудники терминала, но и представители транспортных компаний.

— Приведу пример: буквально месяц назад он обещал, что будут работать два окна на приёмку груза, чтобы народ в большом количестве не скапливался. Проходит месяц, к нему люди подходят здесь на улице и жалуются на то же самое. Он говорит: «Ваша работа — стоять и ждать». Интересно получается, — возмущается Александр.

В результате, по словам собеседника, руководству терминала пришлось замещать уволившихся сотрудников людьми из других отделов. В частности, отработавшего ночь сотрудника второй смены могут оставить одного заниматься внесением информации в систему и обслуживанияем транспортных компаний, а на место приёмосдатчика — поставить завхоза.

— Выдачей груза и раскомплектовкой рейсов вообще занимается специалист по опасным грузам, а человека, который ведёт документооборот, бросили обычным кладовщиком, — утверждает Александр. — Я понимаю, что это, так сказать, производственная необходимость, но это не дело — за три месяца можно было набрать штат и решить вопрос по увеличению заработной платы.

Почему уволились сотрудники терминала?

Корреспонденту НГС удалось найти нескольких бывших сотрудников грузового терминала, которые уволились в августе. Все они проработали в компании «Международный Аэропорт Новосибирск» больше десяти лет и главной причиной увольнения называют низкий уровень заработной платы, которую не поднимали уже много лет.

— Я работала здесь с 2009 года, в ноябре было бы 15 лет. Уволилась из-за финансового положения — зарплату нам не поднимают, только индексируют по пять процентов в год. Последний раз подняли 1 апреля на тысячу рублей. Грузчикам и карщикам вообще не подняли ни на рубль, а грузчиков сильно не хватает, — говорит бывшая приёмосдатчица Ольга (имя изменено). Она работала за 35 тысяч рублей в месяц.

По словам Ольги, с марта грузовой терминал покинули больше 15 человек. Среди них шесть приёмосдатчиков и как минимум десять грузчиков.

— На данный момент в ночь девочка осталась, а потом она же стоит одна на приёмке в дневную смену — время два часа дня, а она принимает клиента, который должен был сдаться утром. Одному человеку на приёмке совсем невозможно, в смене должно быть шесть приёмосдатчиков: три человека на выдаче и три — на приёмке. Грузчиков порой остаётся по два–три человека в смену, хотя должно быть восемь, — продолжает бывшая работница терминала.

Так грузовой терминал выглядел изнутри в 2016 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ольга также подтвердила, что труднее работать стало при новом руководителе. При этом женщина признаётся, что решение уволиться далось ей тяжело — ей нравилась её работа.



— Начали вводить вещи, которые тормозили процесс работы, появились дополнительные инструкции, за невыполнение которых нас должны были лишать премиальных при зарплате в 35 тысяч. Кроме того, новый руководитель пытался вводить штрафы. Пока их не было, но скоро до этого, я думаю, дойдёт, — говорит Ольга. — Маленько накипело, мы начали интересоваться зарплатой на других предприятиях. Я вам честно скажу, я ушла с болью в душе. Пятнадцать лет — это очень много, да и работа мне нравилась, коллектив был слаженный. Будет шанс вернуться — конечно, вернусь, если возьмут и руководство сменится.

Уволились не только работники склада. В разговоре с корреспондентом НГС Ирина, занимавшая должность старшего кассира, тоже пожаловалась на низкую зарплату. Женщина уволилась в начале августа, проработав в терминале 12 лет. В среднем в месяц она получала 36–37 тысяч рублей.

— Не устроили зарплата и объём работы. Была такая ситуация: я уходила в декрет в должности начальника смены, а вернулась на работу в 2022 году почему-то уже кассиром — это был первый звоночек. Потом оказалось, что сократили ночных информаторов и всю ночную работу переложили на кассиров. Это нигде не было прописано, на увеличение объёма работы повлияло, но на зарплату — нет, — объясняет Ирина.

Она также обратила внимание, что увольнения носят массовый характер и подтвердила, что за последнее время ушли не меньше 15 человек.

— Ушёл водитель, грузчики с третьей смены, два карщика — в общей сложности на моей памяти только человек 15 ушло с начала этого года. Основная проблема у нас к заработной плате — нам не хотят её поднимать, хотя в феврале гендиректор говорил, что будет индексация. Мы ждали, но ничего не изменилось. С заместителями мы обсуждали то, что нам не платят за дополнительную работу и увеличение объёма грузов, писали служебные записки и старому, и новому директору, но нас никто не услышал. Поэтому и мы, и приёмосдатчики уволились.

Перевозчики уже привыкли, что их рабочий день может длиться гораздо больше восьми часов Источник: Читатель НГС











При этом у Ирины претензий к новому гендиректору Максиму Красноруцкому нет — её не устраивала только зарплата за слишком большой объём работы, который изначально не был её должностной обязанностью.



— Когда он пришёл, то стал требовать больше, начал спрашивать с сотрудников, чтобы они более ответственно относились к работе. Может, где-то перегибал палку и сильно много требовал, но я на складе не работала, поэтому не могу точно сказать, — заключила женщина.

Судя по объявлениям на одной из платформ по поиску сотрудников, сейчас Толмачёво набирает приёмосдатчиков груза и багажа на складе на зарплату 45 тысяч рублей — это на 10 тысяч больше, чем получали уволившиеся работники.

Корреспонденту НГС не удалось дозвониться до генерального директора ООО «Международный Аэропорт Новосибирск» — Максим Красноруцкий не ответил на звонки. Представитель руководства терминала также отказался от комментариев во время визита журналиста на объект. НГС направил запрос в пресс-службу аэропорта Толмачёво, чтобы получить комментарий о ситуации в грузовом терминале.

В самом аэропорту недавно тоже произошли кадровые перестановки. На прошлой неделе НГС узнал, что теперь им руководит Наталья Силаева, бывший заместитель Евгения Янкилевича, которого назначили главой «Новапорта».