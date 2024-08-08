Гендиректор аэропорта Толмачёво покинул пост — кто занял его место

Последним рабочим днём Евгения Янкилевича стало 24 июля — тогда в регионе работал Михаил Мишустин Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Генеральный директор АО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич покинул должность. Об этом НГС сообщили в пресс-службе организации. Янкилевич не работает с 24 июля.



Временно исполняет обязанности руководителя аэропорта Наталья Силаева. Она занимала должность первого заместителя генерального директора.

Сам Евгений Янкилевич не ответил на звонки и сообщения корреспондента НГС. Где он работает сейчас, не сообщается. Информация о генеральном директоре Толмачёво в карточке компании на Rusprofile ещё не обновилась. Янкилевич занимал должность руководителя аэропорта с 2012 года.

Уход Евгения Янкилевича совпал с визитом в Новосибирск премьер-министра Михаила Мишустина. 24 июля председателю правительства РФ показывали реконструированный терминал Толмачёво. НГС подробно рассказывал, о чём пообщались гендиректор аэропорта и премьер-министр.

В тот же день ряд анонимных Telegram-каналов сообщил, что Евгений Янкилевич возглавит «Новапорт» — холдинг, управляющий российскими аэропортами, в том числе и аэропортом Толмачёво.

Ранее губернатор Андрей Травников высказался о реконструкции Толмачево. Глава региона попросил коллег актуализировать сроки реализации объектов рядом с аэропортом.