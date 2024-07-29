Федеральные власти дорабатывают проект: Андрей Травников — о реконструкции Толмачево

Толмачево в ближайшее время планирует реконструировать взлетно-посадочную полосу-1 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Федеральные власти работают над проектом развития новосибирского аэропорта. Сейчас региону придется актуализировать сроки реализации всех объектов вблизи Толмачево. Об этом рассказал на оперативном совещании губернатор Андрей Травников.



Губернатор напомнил, что на прошлой неделе в регион прилетал председатель правительства Михаил Мишустин и представители федеральных министерств. Одним из основных объектов для посещения стал аэропорт Толмачево.

— Федеральные органы власти — дорабатывают детали большого проекта по развитию аэродромной инфраструктуры. Нам необходимо актуализировать перечень всех объектов, расположенных вокруг и в связки с Толмачево: автомобильные дороги, логистическую инфраструктуру, объекты развлечения. Должны актуализировать перечень, сроки реализации, если необходимо предложить дополнительные решения, — заявил Андрей Травников.

Курировать актуализацию назначили Владимира Знаткова. Также губернатор отметил, что по развитию Академпарка все решения уже были приняты раньше. Вопрос по поводу увеличения мест в общежитиях для студентов НГУ Травников предложил проработать министру образования.

Напомнил губернатор и о расширении Чуйского тракта, глава региона попросил своих коллег взаимодействовать с властями Алтайского края, чтобы подготовить реконструкцию дороги.

Во время визита Михаила Мишустина директор аэропорта Евгений Янкилевич объяснил, что сейчас активно работают над развитием, а «Новапорт» готов вложить до 80% собственных средств на реконструкцию ВПП-1, остальные 20% планируют получить у государства. О том, как Мишустин два дня проверял Новосибирск вы можете в нашем материале.