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Работа «Не превышает средних показателей»: мэрия Новосибирска объяснила массовый поиск сотрудников

«Не превышает средних показателей»: мэрия Новосибирска объяснила массовый поиск сотрудников

Неделю назад опубликовали список примерно с 80 свободными должностями

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24 комментария
С помощью официального сайта мэрии ищут и начальника одного из департаментов

Мэрия Новосибирска объяснила массовый поиск чиновников для работы в администрации. Неделю назад на официальном сайте опубликовали список примерно с 80 свободными должностями.

Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, каждый месяц в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте мэрии размещается информация о вакантных должностях. Вакансии еженедельно обновляются.

— Количество вакансий может изменяться в зависимости от приёма и увольнения работников и не превышает среднестатистические показатели, массовых увольнений не зафиксировано, — рассказали в пресс-центре.

Получается, что по данным мэрии, вакансии публикуются регулярно, а массовых увольнений из администрации не было. Кстати, сейчас ищут начальника департамента земельных и имущественных отношений, журналисту удалось узнать, что руководитель в среднем получает 160 тысяч рублей. Читатели НГС даже пожалели начальника департамента из-за низкой зарплаты.

Недавно в МКУ «Ритуальные услуги» назначили нового руководителя, им стал Михаил Никифоров, который до этого работал консультантом Управления по взаимодействию с политическими организациями и органами государственной власти в Министерстве региональной политики.

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Мэрия Новосибирска Работа Вакансии Чиновники Сотрудник
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Комментарии
24
Гость
29 июля 2024, 08:54
Мало кому хочется работать в мэрии такого города как Новосибирск. Проблем очень много. Запущенный город.
Гость
29 июля 2024, 09:21
Знаю, что там заработная плата смешная... А, работать ради престижа молодежь не хочет
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