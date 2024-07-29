«Не превышает средних показателей»: мэрия Новосибирска объяснила массовый поиск сотрудников

С помощью официального сайта мэрии ищут и начальника одного из департаментов Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Мэрия Новосибирска объяснила массовый поиск чиновников для работы в администрации. Неделю назад на официальном сайте опубликовали список примерно с 80 свободными должностями.



Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, каждый месяц в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте мэрии размещается информация о вакантных должностях. Вакансии еженедельно обновляются.

— Количество вакансий может изменяться в зависимости от приёма и увольнения работников и не превышает среднестатистические показатели, массовых увольнений не зафиксировано, — рассказали в пресс-центре.

Получается, что по данным мэрии, вакансии публикуются регулярно, а массовых увольнений из администрации не было. Кстати, сейчас ищут начальника департамента земельных и имущественных отношений, журналисту удалось узнать, что руководитель в среднем получает 160 тысяч рублей. Читатели НГС даже пожалели начальника департамента из-за низкой зарплаты.

Недавно в МКУ «Ритуальные услуги» назначили нового руководителя, им стал Михаил Никифоров, который до этого работал консультантом Управления по взаимодействию с политическими организациями и органами государственной власти в Министерстве региональной политики.