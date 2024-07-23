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Работа «Огромная ответственность и смешные деньги»: новосибирцы пожалели начальника департамента мэрии из-за зарплаты

«Огромная ответственность и смешные деньги»: новосибирцы пожалели начальника департамента мэрии из-за зарплаты

Читатели НГС уверены, что в администрацию не могут найти сотрудников, потому что мало платят

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8 комментариев
Вчера мэрия опубликовала список примерно из 80 вакантных должностей

Мэрия Новосибирска массово ищет чиновников, администрация опубликовала документ, в котором указано порядка 80 вакансий. Власти ищут как рядовых сотрудников, так и руководителей, журналисту НГС удалось узнать, что начальник департамента земельных и имущественных отношений в среднем зарабатывает 160 тысяч рублей. Новосибирцев такая низкая оплата возмутила, они вступились за чиновников.

Читатели НГС оставили примерно 120 комментариев о поиске сотрудников в новосибирскую мэрию. Писали и о небольшой зарплате, и он том, что штат чиновников стоит уменьшить, не забыли и о бывшем мэре Анатолии Локте, информации о назначении которого так и нет. Публикуем самые интересные мнения сибиряков.

— Для среднего айтишника 160 тысяч рублей — это вполне средненькая зарплата. А теперь просто подумайте, какой уровень ответственности у руководителя департамента, — написал новосибирец.

— Для начальника департамента — низкая зарплата, — поддерживает его другой комментатор. — Посмотрите, сколько он должен работать и за что отвечать, смешные деньги.

— Никто не хочет работать в новосибирской мэрии. Столько проблем в городе. Никакая зарплата не привлекает, — считает новосибирец.

— Ну кто тут слюной брызгал, что в мэрии чиновники жируют? Идите, поработайте. Вакансии на любой вкус имеются, — пишет сибиряк.

— Зарплаты только от 35 тысяч рублей и их большинство. Какой смысл в такой работе с такими ценами, как сейчас? — жалуются на низкие зарплаты в мэрии.

Пока одни жалели будущего начальника департамента, другие уверяли, что сотрудник получит больше, если у него есть стаж. Не забыли и о бывшем мэре, о новой работе которого пока так ничего и неизвестно.

— Это один оклад, у них обычно начисляется больше, плюс премии там ещё больше, чем оклад, в итоге суммарно там в месяц выходит 500 тысяч рублей, — уверен читатель.

— Может быть, никого не надо искать, а стоит пересмотреть структуру, объединить департаменты, сократить штаты, — считает новосибирец.

— Странно, а нам всегда начальник говорил, что на ваше место очередь стоит. Так пусть в окно выглянут, там же куча соискателей на должности, на з/п простого специалиста. Да в «Магните» возле дома, наверное и то больше платят, — пишет читатель.

— Локтя трудоустройте, мучается бедолага без работы, даже Зюганов не может найти ему работу, — переживает за бывшего мэра сибиряк.

Недавно в МКУ «Ритуальные услуги» назначили нового руководителя, им стал Михаил Никифоров, который до этого работал консультантом Управления по взаимодействию с политическими организациями и органами государственной власти в Министерстве региональной политики.

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Мэрия Новосибирска Вакансии Должность Начальник департамента Зарплата
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Комментарии
8
224274911
23 июля 2024, 12:09
Ой .Прямо жалко чиновников с зарплатой 160 тыс. Прямо плачу.
Гость
23 июля 2024, 12:11
А мне нравится формирование общественного мнения, сперва сами статью напишут, потом сами комментарии добавят и выдают за мнение народа
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