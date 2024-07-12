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Работа Минтруд спросил, где в Новосибирске можно и нельзя работать иностранцам по патентам, — список

Минтруд спросил, где в Новосибирске можно и нельзя работать иностранцам по патентам, — список

Обсуждение проходило на сайте «Электронная демократия»

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Иностранцам по патентам в 2025 году могут продлить запрет на работу в такси

Минтруд спросил компании и государственные структуры, где можно и нельзя работать иностранцам по патентам в Новосибирске. Обсуждение постановления на 2025 год прошло на сайте «Электронная демократия».

Согласно протоколу, министерство согласилось с несколькими замечаниями, среди них просьба предприятия «Сиблитмаш». Компания сообщает, что из-за кадрового дефицита в машиностроительной отрасли, в частности в сварочно-заготовительном и литейном производствах, не стоит запрещать работать иностранцам в профессиях земледел, обрубщик, электрогазосварщик, машинист крана и подобных.

Минтранс предложил запретить иностранцам по патентам работать водителями такси и арендованных машин. При этом решил не запрещать им устраиваться водителями общественного транспорта.

ГУ МВД по НСО сообщило, что необходимо запретить устраиваться в специализированные магазины напитков и табачных изделий, такси, детские сады и водителями общественного транспорта. Минтруд принял все предложения, кроме запрета работать в пассажирском транспорте в городе и пригороде.

— Установление запрета может привести к ограничению доступности услуг общественного транспорта для населения области и кадровому голоду, — указано в ответе Минтруда.

Частное лицо с фамилией Коваленко попросило не вводить запрет на специальности, связанные с дорожным строительством. Он ссылается на то, что дорожный ремонт — сезонная работа и подрядные организации по договорам привлекают иностранных граждан. Министерство решило, что не будет запрещать работать водителями катка, грузовых автомобилей, дорожными рабочими и в других профессиях, связанных с ремонтом улиц.

Документ о запрете еще не приняли, пока его только разрабатывают, в постановление могут быть внесены изменения.

В апреле губернатор Новосибирской области подписал постановление, по которому мигрантам запретили работать по патентам в такси, продавцами напитков и табачных изделий. Документ действует до конца 2024 года.

Когда опубликовали только проект постановления о запрете работы в такси на 2024 год, НГС пообщался с экспертами, агрегаторами и водителями о том, как это повлияет на рынок такси в Новосибирске.

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Иностранцы Патент Работа Профессия Опрос Такси Общественный транспорт Минтруд
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