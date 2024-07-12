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Работа «Три ребенка на одну женщину»: как новосибирцы предлагают бороться с кадровым голодом в стране

«Три ребенка на одну женщину»: как новосибирцы предлагают бороться с кадровым голодом в стране

Проблемы с рабочими читатели НГС связывают с низкими зарплатами и нежаланием молодежи учиться в колледжах

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51 комментарий
Сейчас металлургия и машиностроение — отрасли, где больше всего не хватает сотрудников

Новосибирцы высказали свои мнения о том, почему в России возник дефицит кадров, многие считают, что горожане просто не хотят работать, например, на тех же заводах из-за физических усилий. Другие уверены, что раньше на предприятиях было комфортно работать: платили хорошо, были базы отдыха и давали путевки в детские лагеря. Сейчас, уверют они, все иначе. Читатели НГС оставили более 300 комментариев по поводу кадрового голода, публикуем самые интересные из них.

Новосибирцы привели разные территории, например, говорили о том, что сейчас многие стремятся получить высшее образование, а к средне-специальному в колледжах молодежь не тянется, в том числе, из-за физического труда. Читатели НГС уверены, что сейчас многие хотят стать блогерами, а не инженерами или механиками.

— Зачем в стране столько людей с высшим образованием. Они 5 лет учатся, а потом работу найти не могут. А колледжи могут дать профессию за год-два, — уверен читатель НГС.

— Нынешнюю урбанизированную молодежь на заводы уже не загонишь, хоть сколько угодно ПТУ наоткрывай. Это общемировая тенденция. Производственных рабочих можно выращивать только переобучая сельских, — считает сибиряк.

— Напрашивается вывод: увеличить плату за высшее образование в три раза! — пишет новосибирец, полагая, что высокие цены на обучение помогут справиться с дефицитом кадров.

Жители Новосибирска поделились и тем, как можно победить кадровый голод. Они уверены, что стоит поднять зарплаты, тогда народ сам потянется работать, прозвучали и небанальные варианты, например, привлекать мигрантов или не обеспечивать бесплатной медицинской помощью тех, кто не работает.

— Платите людям на заводах, чтобы хватало не только на еду и квартплату и будут у вас работники. Приходят молодые год-два и уходят. Я 26 лет работаю на заводе, за это время не приобрел ни квартиры, ни дачи, ни машины, никуда не выезжал из Новосибирска, хватает на еду, лекарства, квартплату для семьи, перспектив никаких, — написал новосибирец.

— Если говорить про перспективу 20–25 лет, то единственное спасение экономики — это привлечение мигрантов. Спасти может и рост рождаемости до уровня троих детей на одну женщину, — считает сибиряк.

— Надо сделать так: официальное не работаешь — нет бесплатной медпомощи, ребенка в государственный детский сад не устроишь, — предложил читатель НГС.

— Одна зарплата проблему не решит, никто не вспоминает, что раньше на предприятиях были базы отдыха для работников, пионер-лагеря для детей, возможность бесплатно получить образование. Сейчас же предприятия платят зарплату, а остальное самим надо делать, вот и результат, — уверен новосибирец.

Недавно НГС рассказывал , как работники новосибирского метро заявили о дефиците рабочих и низких зарплатах.

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Комментарии
54
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
12 июля 2024, 13:47
Платить не пробовали? 😂😂😂
Я тебя вижу
12 июля 2024, 14:03
Я 26 лет работаю на заводе, за это время не приобрел ни квартиры, ни дачи, ни машины, никуда не выезжал из Новосибирска, хватает на еду, лекарства, квартплату для семьи, перспектив никаких, — написал новосибирец. в этих словах заложена вся сущность существующего строя в России
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