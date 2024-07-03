«В магазинах платят больше»: работники метро заявили о низких зарплатах и нехватке людей — они считают, что проблему замалчивают

Сотрудники метрополитена говорят, что зарплаты не поспевают за реалиями и составляют порядка 50–60 тысяч у рабочих Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Происходящее в новосибирском метрополитене можно назвать затянувшимся периодом турбулентности. Сотрудники подземки были недовольны назначенным начальником — бывшим генерал-майором ФСБ, затем жаловались на отсутствие, по их мнению, полагающихся броней во время мобилизации, а в начале этого года сообщили о переработках и напряженном графике работы машинистов. На этот раз в НГС обратился работник метро, рассказавший о медленно растущих зарплатах и дефиците рабочих. Сколько именно они получают и почему всё это они считают системной проблемой — в рассказах бывших и нынешних сотрудников метрополитена.



«Должно быть 10 человек, а в реале — 2/3»

Как рассказал сотрудник метро, пожелавший остаться неизвестным, имеющаяся зарплата не поспевает за тратами на жизнь и редко когда дотягивает до 60 тысяч рублей даже у узких специалистов. В каком именно отделе мужчина работает, он не уточнил.

— Сейчас в магазинах платят больше, без особых знаний. Люди бегут кто куда. Допустим, в службе на определенной должности должно быть 10 человек, а в реале 2/3 осталось. Ответственность огромная: нельзя, чтобы поезд встал или свет потух, или связи не было. Руководство, естественно, молчит, и зарплату индексирует на 3–4%, согласно коллективному договору. У них самих-то зарплата норм. Наверное, реально обратят внимание, когда поезд встанет, а починить некому будет, — написал он в редакцию.

Также, по его словам, штат работников слишком медленно пополняется новыми людьми, а дефицит по-прежнему сохраняется. Он добавил, что «вакансии напечатаны десятками и висят уже чуть ли не на подъездах», но реальных откликов мало.

Сотрудник подземки сообщил, что кадры активно ищут, но новых сотрудников мало. В этом, по его словам, виноваты невысокие зарплаты Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Узнать, так ли это, у сотрудников кадровой службы не удалось — те отказались рассказать, насколько острый дефицит кадров сейчас в метро, и отправили корреспондента НГС к пресс-секретарю «Новосибирского метрополитена» Владимиру Кузменкину. Тот в ответ на вопросы журналиста попросил прислать письменный запрос.



О зарплатах и поисках людей

В настоящий момент «Новосибирский метрополитен» на официальном портале службы занятости населения Новосибирской области разместил 62 позиции, по которым им требуются специалисты — по некоторым ищут сразу несколько человек. Например, метрополитену нужны сразу 10 станционных рабочих на зарплату от 44 821 до 49 874 рублей. Много вакантных мест (6) на позициях делопроизводителя (с зарплатой в 24 053 рублей), машиниста электропоезда (от 55 542 до 92 847 рублей) и слесаря-электрика по обслуживанию и ремонту эскалаторов 4-го разряда (41 724 рубля).

Самую высокую зарплату в метро обещают платить начальнику дистанции (дистанция кабельных сетей и освещения) — почти 85 тысяч рублей. Специалиста ищут с 15 мая.

Часть опубликованных вакансий Источник: nszn.nso.ru











Бывшая сотрудница метрополитена Евгения (имя изменено по ее просьбе, но известно редакции), уволившаяся несколько лет назад, говорит, что проблемы с кадрами существовали и тогда. Она продолжает общаться с бывшими коллегами, и те признают, что с тех пор мало что изменилось.



— Специалисты-то все практически уволились. Ну такие мастодонты. Там осталось не так много людей, которые давно работают и всё знают. Принимается в штат очень много людей, но ненужных, а нужных еще надо найти. Зарплаты в 50–55 тысяч рублей вполне реальны. Специалистов много ушло, и обратно никто не хочет возвращаться на те же условия, которые есть, — объясняет она.

В проблемах она винит сменившееся в 2017 году руководство. Пост руководителя тогда занял Аркадий Чмыхайло — бывший начальник пограничного управления ФСБ по Новосибирской области. Еще в 2018 году работники подземки указывали на отсутствие у него понимания, как функционирует метрополитен. 47 сотрудников предприятия отправили коллективное письмо мэру, в котором рассказали о некомпетентности своего начальника и его странных приказах. Затем, по словам работников подземки, их заставляли подписывать другую бумагу, на этот раз в его защиту. Тогда же они рассказали о том, что их зарплата не повышается, а от опытных специалистов, недовольных новым начальником, избавляются.

Сам Аркадий Чмыхайло в разговоре с НГС претензии отрицал, говорил, что текучесть кадров составляет 160 человек в год, а отсутствие нарушений подтвердили неоднократные проверки департамента транспорта мэрии.

По мнению Евгении, метрополитену нужна «серьезная проверка» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Евгения же утверждает, что проверки проводили и в годы ее работы, но она к ним относится скептически.

— Что бы вы ни написали, вам отпишутся, скажут: «Всё хорошо, это всё злопыхатели, которые всё врут». Наверное, должна быть какая-то масштабная проверка, чтобы кто-то с какой-то высоты приехал, кто начнет не просто запросы делать, а приедет сразу документы смотреть. Вот тогда, возможно, что-то поменяется. К сожалению, на кого жалуются, тому и приходит это всё (извещение о необходимости провести проверку. — Прим. ред.), — считает она. — Так и с зарплатами. Везде среднюю зарплату считают. Например, у начальника 210 тысяч рублей, а у работника — 20 тысяч. Вот вам 220 тысяч, а средняя — 110 тысяч. Ты ешь капусту, а я — мясо, а в среднем мы оба едим голубцы.

НГС отправил запрос в департамент транспорта мэрии Новосибирска с просьбой уточнить информацию по последним проверкам в метрополитене.

Заработная плата начальника метрополитена Аркадия Чмыхайло, по итогам 2023 года, составила порядка 225 тысяч рублей в месяц. Его первый заместитель Владимир Псеровский получает примерно 208 тысяч рублей ежемесячно.

Аркадий Чмыхайло на неоднократные звонки НГС не ответил — его телефон был недоступен в течение дня. Редакция отправила письменный запрос и опубликует ответ, как только его получит.

Никто из знакомых Евгении, работающих сейчас в метрополитене, говорить не согласился, даже на условиях анонимности. Она объясняет это тем, что они боятся потерять работу, а также не верят в возможность изменений.

«Программу с таким доходом вывезти очень сложно»

В отличие от Евгении, Константин (его имя изменено из соображений безопасности) — действующий сотрудник метрополитена и представитель рабочей профессии. По его словам, его материальное положение несколько лучше коллег, поскольку он совмещает работу в метро с ведением предпринимательской деятельности. Если убрать доходы от предпринимательства, зарплата метро не позволит «вывозить программу».

— Зарплата еще варьируется от месяца к месяцу: бывает 55 тысяч, а бывает 70 тысяч. Ну конечно, у рабочего персонала средняя зарплата за год без вычета налогов будет составлять тысяч 700. Если бы руководство каждый год в пределах инфляции повышало оклады (последние 5–6 лет они повышали на 4% в год), то тогда, конечно, уже у работников была бы конкурентная зарплата. Люди бы больше ценили и держались за эту работу. Но они только с этого года начали повышать, потому что ситуация стала критическая — люди стали увольняться.

Евгений считает, что на работу в метро идут неохотно из-за зарплат и риска получить повестку Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Еще один фактор, повлиявший на повышение оклада, — это якобы существующая «негласная информация», согласно которой в день увольнялось по 1–2 человека. Чтобы не допустить утечки кадров, руководство пошло на такие меры. Но они, как считает Константин, не способствуют тому, чтобы на работу в метрополитен активно приходили новые кадры. Отчасти в этом виновата ситуация с отсрочками от участия в СВО.

— У нас как у старослужащих есть так называемая бронь от СВО, сейчас это называется отсрочка. То есть в случае мобилизации Иванов, Петров, Сидоров и далее по списку остаются на рабочих местах, их не забирают, не мобилизируют. Но вот у нас, допустим, один ушел, и мы хотим взять человека. Но мы, опять же, не берем людей с улицы — у нас надо брать специалистов, которые уже обучены, имеют техническое образование, хотя бы техникум железнодорожный. А люди к нам не идут, потому что в случае военных действий, мобилизации или чего-то такого, что может быть или не может... В общем, люди боятся к нам устраиваться из-за этого. Руководство не прорабатывает эти вопросы, заработная плата где-то проседает, плюс еще фактор, что может прийти повестка на рабочий стол, — рассуждает он.

В 2022 году в «Новосибирском метрополитене» действительно начали вручать повестки. Истории у сотрудников метрополитена были похожи: собрали военные билеты, потом попросили прийти на сверку документов и начали вручать повестки. Бронь оказалась лишь у части сотрудников, остальные находились в растерянности. Некоторые уходили на больничные.

В конце июня мы рассказывали о том, как строили станцию метро «Березовая роща» — ее хотели открыть к 100-летию Новосибирска.