Работников не нарожали? Почему в России возник небывалый дефицит кадров и как решить эту проблему

Металлургия и машиностроение — отрасли, где больше всего не хватает работников Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В России сейчас острый дефицит кадров. По данным Росстата, безработица в стране сейчас составляет всего 2,6 %, а в Москве — и вовсе 1 %. Компаниям приходится ожесточенно бороться друг с другом за кадры. О том, почему на рынке труда возник такой острый кадровый голод и как решить эту проблему, HR-специалисты и представители промышленных предприятий говорили на «Иннопроме». Об этом — в материале E1.RU.



На одну вакансию сейчас приходится всего 2,6 резюме

Основатель SuperJob Алексей Захаров отмечает, что официальные данные об уровне безработицы далеки от реальности. На самом деле все, кто хочет работать, уже трудоустроены, считает эксперт.



— На учете в центрах занятости стоят в основном те, кто по каким-то причинам не хочет или не в состоянии работать, — заявил Алексей Захаров. — Цифры меняются в динамике. Сколько точно составляет дефицит, никто не знает, никаких методик, как правильно это посчитать, нет. Оперировать такими цифрами может только каждое конкретное предприятие.



По данным HeadHunter, на одну вакансию сейчас приходится всего 2,6 резюме (в нормальных условиях, когда и работодателям, и соискателям есть из чего выбирать, должно быть в среднем пять резюме на вакансию). На производственных предприятиях всё куда сложнее, там показатель и того меньше — 1,9.

Как отметил директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов, среди самых востребованных специалистов — операторы производственных машин, сборщики, водители, рабочие металлургических и машиностроительных производств, строители и медики.

Стройка тоже пострадала от нехватки рабочих рук Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В борьбе за кадры работодатели вынуждены больше платить своим работникам, чем раньше.

— Предлагаемая средняя зарплата даже не догнала, а уже превысила ожидания. Рост зарплат — это нормальная реакция рынка на дефицит, — отметила директор Hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

Она рассказала, что ожидаемая зарплата, например, в Свердловской области сейчас составляет в среднем 60 тысяч рублей, тогда как работодатели предлагают кандидатам уже около 61,3 тысячи.

В чем причина дефицита кадров?

Дальше ситуация с нехваткой кадров, особенно на заводах, будет только усугубляться.

— К 2024 году впервые число вузовских студентов превысило число тех, кто получает среднее профессиональное образование. Всё — рабочих у нас пять лет не будет! Этот тренд будет сохраняться и дальше, — отметил Дмитрий Антонов.



Изменить эту тенденцию, считает эксперт, можно с помощью контроля за тем, сколько абитуриентов на какие направления подготовки набирают в учебные заведения.

— Нужен прогноз кадровой потребности. Мы разделили всех работающих на четыре группы: это системообразующие предприятия и оборонка; инфраструктурные предприятия — стройка, дороги, сельское хозяйство, ЖКХ; бюджетная сфера и иные, то есть самозанятые.

В Свердловской области 180 тысяч самозанятых. Откуда? Они ушли с заводов. У нас уже есть самозанятые токари. Для меня это открытие, но это реальность. Дмитрий Антонов, директор департамента по труду и занятности населения

Эти цифры уже сопоставимы с количеством сотрудников на крупных предприятиях. У наших людей давно есть мечта не работать на дядю. Самозанятость сейчас обеспечивает то же качество жизни, что и работа в найме. Но даже если мы с учетом такой модели будем делать прогноз по контрольным цифрам приема, у нас всё равно нет столько девятиклассников, которые могут прийти в колледжи, — отметил Дмитрий Антонов.

О влиянии роста количества самозанятых говорит и Алексей Захаров из SuperJob.

— Налоговая инспекция в конце прошлого года озвучивала данные, что у нас в стране насчитали почти 9 миллионов самозанятых. Большинство из них никакими самозанятыми не являются. Это всё платформенная занятость — такси, доставки, салоны красоты и так далее. За последние несколько лет в сферу услуг пришло около семи миллионов человек. Откуда они пришли? Из реального сектора. Это молодежь, которая, вместо того, чтобы пойти на завод, пошла в барбершоп.

На заводе людям приходилось работать от звонка до звонка, а сейчас они выбирают стать курьером, получать больше и работать меньше. Алексей Захаров, основатель SuperJob

Другие эксперты тоже называют главной причиной кадрового голода настигнувшую нас демографическую яму. Низкая рождаемость вкупе с избыточной смертностью на фоне пандемии коронавируса сделали свое дело.

— В этом весь корень зла. Нет такого количества людей, которые нужны сейчас экономике страны. Их просто не нарожали. Эта проблема останется с нами на долгие годы. Из хороших новостей: мы с вами будем работать долго и будем обеспечены работой всегда, — заявила Оксана Сидлецкая.

— Начиная с 2008 года, на рынок труда еждегодно выходит от 50 до 100 тысяч молодых людей меньше, чем выходило в предыдущий год. Соответственно, нарастающим итогом это дает минусом 1,5–2 миллиона человек на рынке труда, — сказал Алексей Захаров. — Плюс у нас был ковид и его последствия — по официальным данным, это около миллиона смертей. Триста тысяч мобилизованных на СВО плюс около миллиона человек на контракте, еще сколько-то уехало.

Кроме низкой рождаемости, высокой смертности и ухода в самозанятость, на ситуацию на рынке труда также влияет отток мигрантов.

— Количество мигрантов у нас сократилось на 40%. Это значит, что компании, которые закрывали свои ставки за счет приезжих, стали конкурировать с теми, кто не брал на работу мигрантов, — добавила директор Hh.ru в Нижнем Новгороде Ольга Брылева.

Дело тут не только в международной, но и в межрегиональной миграции. По словам исполнительного вице-президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Татьяны Кансафаровой, ежегодно только Урал покидают 23% выпускников вузов и 22% выпускников колледжей. Еще одна причина кадрового голода, о которой говорит эксперт, — активное развитие промышленных предприятий.

Как решать проблему?

Поскольку рассчитывать на скорое избавление от дефицита кадров нет смысла, кадровики и руководители предприятий предлагают сразу несколько способов решить проблему. Например, Оксана Сидлецкая из HeadHunter считает, что нужно автоматизировать все процессы, которые только можно. Да, прямо сейчас это не поможет сэкономить, зато станет хорошим вложением в будущее.

Ее коллега Ольга Брылева из Нижнего Новгорода рассказала, что многие работодатели сейчас не чураются использования труда студентов-стажеров. В условиях дефицита кадров бороться приходится даже за работников без опыта и достаточных знаний.

Татьяна Кансафарова из СОСПП вспомнила про идею вернуть распределение для выпускников вузов. Она отметила: если сначала такие предложения не воспринимались всерьез, то сейчас это кажется реальным способом решить проблему.

Опытные кадровики советуют использовать все возможные каналы поиска сотрудников Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Своим опытом из практики поделилась и менеджер по персоналу компании «Роквул-Урал» из Троицка (Челябинская область) Светлана Атюбрина. Она рассказала, что для привлечения кадров нужно использовать как можно больше каналов.

— Мы используем кадровые агентства, социальные сети, «Авито», HeadHunter, билборды, объявления в газете (особенно эффективен большой модуль на первой полосе), информационные доски в учебных заведениях и их общежитиях. Также у нас есть программа «Приведи друга». Мы пробовали объявления на радио, но они не сработали. Центр занятости как канал поиска тоже не всегда хорошо работает, потому что безработица низкая. Тем не менее благодаря ярмаркам вакансий мы в прошлом году закрыли две вакансии бухгалтера, — рассказала Светлана Атюбрина.

Она посоветовала коллегам не бояться привлекать специалистов из других городов и регионов и постоянно готовить себе кадровый резерв, обучая новичков по ученическому договору.

Количество способов находить сотрудников, которые перечислили специалисты, внушает надежду на то, что еще не всё потеряно, но какие из этих способов действительно окажутся эффективными и помогут решить проблему кадрового голода, покажет только время.

Недавно E1.RU публиковал интервью с экономистом Максимом Марамыгиным, который тоже говорил о том, что дефицит кадров с нами надолго. По его мнению, демографическая ситуация — отнюдь не главная причина этого явления. Всё дело в том, как в последние 30 лет изменилась экономика России и система образования.