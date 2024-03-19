Ответственные и не любят откладывать задачи: новосибирцы назвали причины, по которым работают сверхурочно

Новосибирцы назвали причины, из-за которых часто работают по выходным и по вечерам. Большинство из них слишком ответственные, также они не любят откладывать задачи на потом. Об этом НГС рассказали в исследовательском центре Зарплаты.ру.
— Исследование показало, сколько новосибирцев перерабатывает и хватает ли им времени на общение с близкими. Опрос проводили с 26 февраля по 12 марта среди 2300 сотрудников в возрасте от 18 до 55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Новосибирской области. Согласно результатам исследования, по вечерам, после работы несколько раз в неделю остаются работать 80% участников опроса. Каждый день задерживаются на работе 15% работников, не остаются сверхурочно только 5% ответивших, — отметили аналитики Зарплаты.ру.
Исследование показало, что в выходные выполняют работу 71% респондентов. Из них каждые выходные — 23%, раз в месяц — 44%, остальные не работают. В отпуске работают 28% опрошенных. Рабочую почту и мессенджеры каждый день в нерабочее время проверяют 45% работников, во время авралов или отчетных периодов — 31%, не проверяют 24% опрошенных.
Новосибирцы чаще всего перерабатывают из-за ответственной должности (29%), из-за дополнительных задач, которыми должны заниматься другие специалисты (20%), нежелания откладывать задачи, чтобы не пострадало качество работы (28%), еще 7% так работают из-за размытых границ рабочего режима в компании из-за удаленки. 5% сибиряков объясняют переработки своим перфекционизмом, 2% признают, что имеют проблемы с тайм-менеджментом, а 1% боится увольнения.
Доплачивают за сверхурочную работу 59% сотрудникам, остальные утверждают, что доплат не получают. Отдохнуть вечером в будни от работы успевают 38% респондентов. 62% респондентов считают, что они не успевают уделить достаточно времени своей семье в будни. 64% опрошенных заявили, что не успевают заниматься хобби или спортом в будни. В итоге полностью удовлетворены своим нынешним балансом между работой и личной жизнью только 13% опрошенных работающих новосибирцев.
Ранее НГС писал о том, сколько новосибирцев остались без отпуска в 2023 году. 75% опрошенных не покидали регион даже во время «рабочих каникул».