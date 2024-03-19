Ответственные и не любят откладывать задачи: новосибирцы назвали причины, по которым работают сверхурочно

— Исследование показало, сколько новосибирцев перерабатывает и хватает ли им времени на общение с близкими. Опрос проводили с 26 февраля по 12 марта среди 2300 сотрудников в возрасте от 18 до 55 лет во всех федеральных округах РФ, в том числе и в Новосибирской области. Согласно результатам исследования, по вечерам, после работы несколько раз в неделю остаются работать 80% участников опроса. Каждый день задерживаются на работе 15% работников, не остаются сверхурочно только 5% ответивших, — отметили аналитики Зарплаты.ру.

