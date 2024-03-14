Опустошенность, истощение и раздражительность: сколько новосибирцев остались без отпуска в 2023 году

Почти каждый пятый житель Новосибирска (19%) не уходил в отпуск на протяжении 2023 года. Таковы результат опроса сервиса «Авиасейлс», с которыми ознакомился НГС.
— 33% респондентов были в отпуске лишь один за год, 31% — два раза. Но даже для тех, кто отдыхал, отпуск — это не всегда про путешествие. 75% участников опроса, если и уходили на каникулы, не меняли обстановку: оставались дома или в пределах родного города, — говорится в исследовании.
Из опроса также следует, что 52% респондентов из Новосибирска или вообще не уходили в отпуск, или же ограничились одним за минувший год. Такой режим долго и без последствий выдержит не каждый.
— Анализ ответов респондентов также позволил установить взаимосвязь между фактом отсутствия отпуска и психическим состоянием. Участники опроса, пропустившие отпуск, описывают свои ощущения как «истощение» (25%), «опустошенность» (22%), «раздражительность, агрессия» (11%) и «стресс» (10%), — говорится в выводах опроса новосибирцев.
По Сибирскому федеральному округу статистика схожая: 20% жителей обошлись без отпуска, из оставшихся 72% даже во время отдыха не покидали свой регион.
Один из вариантов сменить остановку, не уходя в отпуск, — устроить на работу в другой город. Количество вакансий от иногородних предприятий в прошлом году выросло на 65%, и ситуация вряд ли изменится. Подробности — в обзоре НГС.