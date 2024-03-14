Опустошенность, истощение и раздражительность: сколько новосибирцев остались без отпуска в 2023 году

— 33% респондентов были в отпуске лишь один за год, 31% — два раза. Но даже для тех, кто отдыхал, отпуск — это не всегда про путешествие. 75% участников опроса, если и уходили на каникулы, не меняли обстановку: оставались дома или в пределах родного города, — говорится в исследовании.

