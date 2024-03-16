«Однажды чаевыми оставили квартиру»: официанты рассказали о сумасшедших доходах и 16-часовом рабочем дне

— Грубо говоря, гостей можно поделить на два типа — хороших и плохих. Одни общительные, с приподнятым настроением, а вторые изначально пришли на негативе и только и норовят испортить настроение всем вокруг, — рассказывает собеседник V1.RU.



Молодой официант признаётся, что главной задачей почти любого сотрудника является получение хороших чаевых. Если интуиция изначально подсказывает, что гость щедростью не блещет, то и полноценного сервиса он не дождется.

— Цель любого официанта — получить чаевые, поэтому нельзя просто молча записать заказ и уйти, нужно предоставить соответствующий сервис. Тут каждый официант начинает оценивать гостя. Сначала внешность. Если это, условно, хорошо одетая парочка лет тридцати, то к ней будет свой подход. Я буду работать на сто процентов, предоставлю максимальный уровень обслуживания, буду подливать напитки, расспрашивать, нравится ли им блюдо, — делится волгоградский официант. — Всё из-за того, что такие молодые интеллигентные парочки, как правило, чаем оставляют 15 процентов от чека. Да и общение с ними идет отлично, наслаждаешься работой. Мне нравится, например, когда люди пьют. Я могу им что-то посоветовать и применить свои знания.