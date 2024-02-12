Как отдыхаем в феврале: сохраните календарь, чтобы не прийти на работу в выходной

Если вы уже успели соскучиться по длинным выходным, то скоро настанет ваш день. А точнее, все три — ведь именно столько дней подряд мы будем отдыхать в конце месяца благодаря Дню защитника Отечества.
Выходные, приуроченные к празднику, продлятся с 23 по 25 февраля. Таким образом, в этом месяце будет 20 рабочих дней и 9 выходных.
В Роструде также напомнили, что 22 февраля — это предпраздничный день, а значит, его продолжительность сокращается на час. Правда, работает это правило не на всех: полный рабочий день сохраняется для сотрудников медучреждений, СМИ, общественного транспорта и других специалистов, чья специфика работы не позволяет закончить пораньше.
Свои праздники в феврале уже отметили ученые (8 февраля), стоматологи (9 февраля) и дипломаты (10 февраля), а поздравить еще предстоит компьютерщиков (14 февраля) и экскурсоводов (21 февраля). Но, к сожалению, к государственным праздникам эти дни не относятся — а то у нас было бы на пять выходных больше.