Зарплаты вырастут, но не у всех: кто может рассчитывать на прибавку в 2024 году

Во время пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин рассказал о росте зарплат — по словам президента, реальная заработная плата россиян по итогам года вырастет примерно на восемь процентов за вычетом инфляции. В новом году рост зарплат тоже намечается, причем у некоторых доходы вырастут уже в январе. Разбираемся, кому ждать прибавку в ближайшем будущем, кому — попозже, а кто на нее может вообще не рассчитывать.
Как вырастет МРОТ в 2024 году
В январе 2024 года в России проиндексируют минимальный размер оплаты труда — это традиционное повышение, которое происходит регулярно в начале года. По закону работодатель не имеет права платить сотруднику на полной ставке меньше МРОТ, соответственно у всех, кто работает официально и получает зарплату «по нижней планке», она должна будет вырасти.
Сейчас МРОТ в России составляет
У кого точно вырастут зарплаты в 2024 году
С 1 января 2024 года будут проиндексированы зарплаты бюджетников — повышение составит 9,8%. Оно будет касаться сотрудников сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры. Работникам прочих бюджетных организаций в 2024 году тоже увеличат выплаты, но только на 4,5%, и не с нового года, а с 1 октября.
При этом без индексации в 2024 году останутся судьи, гражданские служащие, депутаты Госдумы и их помощники. Обсуждалась также отмена индексации для силовиков и военнослужащих, но в итоге от этой идеи отказались.
Кому еще повысят зарплату
По закону индексировать зарплаты должны не только бюджетникам — Трудовой кодекс обязывает работодателей обеспечивать повышение реального содержания зарплаты с учетом инфляции. Правда, закон не регламентирует, когда и на сколько нужно повышать зарплаты — указано лишь, что прибавка должна быть. Все детали, в том числе сроки и размеры индексации, работодатель устанавливает во внутренних документах и договорах.
В письме Минтруда от 24 декабря 2018 года говорится, что «индексация — это увеличение заработной платы работников на уровень инфляции», но на самом деле это письмо ни к чему работодателей не обязывает — оно не является ни разъяснением, ни нормативным правовым актом. Просто напоминание.
Главное, что нужно запомнить: каким бы рост зарплаты ни был — он должен быть обязательно. Если работодатель не индексирует зарплату, на него можно пожаловаться в госинспекцию труда или прокуратуру, а также обратиться в суд. Если в компании нет никакого порядка индексации, либо он есть, но индексация не проводится, работодателя могут оштрафовать за нарушение трудового законодательства. А в некоторых случаях свою компенсацию может получить и работник — мы рассказывали ранее, как мужчина отсудил у бывшего работодателя 4,5 миллиона рублей за пропущенные индексации.