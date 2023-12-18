Зарплаты вырастут, но не у всех: кто может рассчитывать на прибавку в 2024 году

Во время пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин рассказал о росте зарплат — по словам президента, реальная заработная плата россиян по итогам года вырастет примерно на восемь процентов за вычетом инфляции. В новом году рост зарплат тоже намечается, причем у некоторых доходы вырастут уже в январе. Разбираемся, кому ждать прибавку в ближайшем будущем, кому — попозже, а кто на нее может вообще не рассчитывать.

