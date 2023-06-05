Взялись за женщин и вахтовиков: как агрегаторы заманивают к себе таксистов, которых не хватает по всей стране

Почему водителей не хватает?

Как рассказал E1.RU автоэксперт, создатель телеграм-канала «Омбудсмен такси» Антон Максимов, во всей стране насчитывается около 250 тысяч таксистов с разрешениями на перевозку пассажиров, еще примерно столько же работают и получают заказы от агрегаторов нелегально.

— Начиная с 2020 года, в отрасли идет постоянный отток водителей, особенно тех, для кого эта работа является основной. Из сферы уходят как новички, так и опытные водители. Агрегаторы, вернее, давайте будем честны, единственный агрегатор, занимающий монопольное положение на рынке, уже давно не завлекает водителей какими-то привлекательными условиями труда, — заявил Антон Максимов.