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Больше двух тысяч человек сократили в Новосибирской области с начала года

Безработных в регионе стало меньше, чем в прошлом году

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Уровень безработицы в регионе снизился

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В Новосибирской области стало меньше безработных по сравнению с декабрем прошлого года. Согласно данным Министерства труда НСО, в области зарегистрировано 13,1 тысячи безработных граждан, то есть 0,9% от численности рабочей силы.

— С начала года за содействием в поиске работы обратились 66 тысяч человек. За этот период 2265 работников были уволены из организаций области в связи с сокращением, — сообщается на сайте Минтруда.

С начала 2022 года специалистами центров занятости было трудоустроено 47,3 тысячи человек. При этом потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями, на 1 декабря составила 37,2 тысячи человек, что на 30,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

В 2021 году, по данным на декабрь, в регионе было 24 900 безработных.

Аналитики платформы «Авито.Работа» составили топ вакансий с зарплатами до 250 тысяч рублей. Среди них парикмахер, сотрудник СТО и стоматолог.

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