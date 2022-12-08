Больше двух тысяч человек сократили в Новосибирской области с начала года

В Новосибирской области стало меньше безработных по сравнению с декабрем прошлого года. Согласно данным Министерства труда НСО, в области зарегистрировано 13,1 тысячи безработных граждан, то есть 0,9% от численности рабочей силы.
— С начала года за содействием в поиске работы обратились 66 тысяч человек. За этот период 2265 работников были уволены из организаций области в связи с сокращением, — сообщается на сайте Минтруда.
С начала 2022 года специалистами центров занятости было трудоустроено 47,3 тысячи человек. При этом потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями, на 1 декабря составила 37,2 тысячи человек, что на 30,6% меньше аналогичного периода прошлого года.
В 2021 году, по данным на декабрь, в регионе было 24 900 безработных.
Аналитики платформы «Авито.Работа» составили топ вакансий с зарплатами до 250 тысяч рублей. Среди них парикмахер, сотрудник СТО и стоматолог.