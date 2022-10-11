Правда ли, что мобилизованного можно уволить? Отвечают юристы

Период приостановки трудового договора в случае мобилизации работника включается в его трудовой стаж. Также он сохраняет право на социально-трудовые гарантии (дополнительное страхование работника, негосударственное пенсионное обеспечение работника, улучшение социально-бытовых условий работника и членов его семьи).



Если меня мобилизовали до подписания закона, могут ли меня уволить?

Согласно закону, правило о приостановке трудовых договоров и сохранении рабочих мест распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 года. С той же даты права возникают у тех, кто пошел служить по контракту.

