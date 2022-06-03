«Сами себя кастрируйте!»: откровения ветеринарного врача о наглых и неадекватных клиентах

Мы продолжаем рассказывать об изнанке различных профессий. Сегодня в рубрике «Что меня бесит» — ветеринарный врач с 17-летним стажем.



Она поделилась тем, с чем приходится сталкиваться в работе. Люди лечат собак БАДами, просят дать чудодейственную таблетку, приносят бездомных животных и требуют лечить их бесплатно, а также удивляются, почему врач не отвечает на звонки в четыре часа утра. Далее — от первого лица.

