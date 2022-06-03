«Сами себя кастрируйте!»: откровения ветеринарного врача о наглых и неадекватных клиентах
Владельцы животных порой доставляют немало неприятностей
Мы продолжаем рассказывать об изнанке различных профессий. Сегодня в рубрике «Что меня бесит» — ветеринарный врач с
Она поделилась тем, с чем приходится сталкиваться в работе. Люди лечат собак БАДами, просят дать чудодейственную таблетку, приносят бездомных животных и требуют лечить их бесплатно, а также удивляются, почему врач не отвечает на звонки в четыре часа утра. Далее — от первого лица.
Ветеринару нельзя быть молодым
Порой к нам приходят клиенты, которые требуют, чтобы их животное осмотрел более опытный и взрослый сотрудник. Это, наверное, бич всех юных ветеринарных врачей — недоверие со стороны владельцев, потому что выглядишь очень молодо. Я уже
Старые как мир песни
«Наша собачка заболела только вчера». Хотя животное болеет неделю. Слышу такое постоянно, это было, есть и будет. Приходят с собакой-дистрофиком, из которой льется сверху и снизу, либо с опухолью размером с голову, которая, конечно, выросла только вчера.
Люди не любят признавать свои ошибки, что они недосмотрели, при этом часто льют слезы: «Как это вы не сможете вылечить животное?» Владельцам порой проще перевалить всю вину на кого-то другого.
Например, приносят животное, которому плохо. Плачут, просят: «Спасите-помогите». Объясняю хозяевам, что они затянули, что это их ошибка. Объясняют: «Ой, она же только вчера скакала». Такое животное может умереть на операции, и потом окажется, что ты его угробил, дал слишком много наркоза.
Бывает, что неделю кошка или собака лежит, не встает, а от тебя требуют лечения по телефону. Или приходят к администраторам: «Дайте таблетку, чтобы наше животное выздоровело». Или: «О каком визите к врачу речь может идти? Что, вы не можете посоветовать по телефону?» Эта песня тоже стара как мир.
«Вы просто бабки хотите слупить»
Стерилизация — это вообще отдельный момент. Объясняю владельцам, что если не стерилизовать, могут быть проблемы: куда вы будете пристраивать котят? И вообще, это большая нагрузка на организм животного. И слышу: «Кастрируйте себя сами! Как вы можете такое говорить, вы же ветеринарный врач!»
Еще по поводу стерилизации многие говорят: «Да вы просто бабки хотите слупить». Это вообще частый ответ многих владельцев. То же самое касается и дооперационного обследования: «Зачем нам делать УЗИ сердца? У нас кошка абсолютно здоровая». И их не смущает даже то, что она периодически вытаскивает язык и дышит, как собака.
Люди хотят невозможного
Многие требуют, чтобы мы поставили диагноз сразу, на первичном приеме. Объясняешь, что иногда это просто невозможно сделать по одному анализу или осмотру — диагнозы могут быть разными. Начинают наезжать, а я к этому уже нормально отношусь, умею отфильтровывать таких людей и знаю, как с ними работать.
Порой у кошек и собак опухоли выросли до такой степени, что уже нереально оперативное вмешательство. Но люди от меня хотят невозможного. Часто приходят и говорят: «Вас посоветовали многие». Я объясняю, что они сильно затянули, а в ответ слышу: «А нам сказали, что вы возьметесь». Я не Господь Бог, есть такие случаи, когда просто невозможно сделать операцию в силу того, что сами хозяева довели животное до такого состояния.
Форумы — это наше всё!
Отдельная история — с владельцами, которые постоянно читают интернет, советуются с кем-то, лечат собак и кошек БАДами. Мы прикладывали огромные усилия, ставили капельницы, оперировали, а оказывается, хозяева сами назначают какой-нибудь БАД или спиртом выпаивают — и именно он, по их мнению, по мановению волшебной палочки срабатывает.
Многие владельцы животных мне признавались: «Знаете, начали спиртом выпаивать помимо ваших капельниц, и сразу стало легче». Или: «Вы знаете, мы даем еще вот такой препарат — человеческий БАД, и я прямо вижу, как моя собака расцветает».
Владельцы-антиваксеры
Антипрививочники — это тоже отдельная тема. Они говорят, что у них была кошка, которая никогда не была привита: «Что вы мне тут зачесываете про какие-то прививки, вам бы опять только деньги слупить». Это бывает довольно часто.
То же самое и с кормами: «Вот у меня была кошка, которая
Всё делать бесплатно и не иметь личной жизни
Отдельная категория — это хозяева-«летуны». Они начинают ходить по всем клиникам, полечатся тут, полечатся там. Многие еще и начинают оскорблять других врачей за глаза — таких лично я сразу ставлю на место.
Еще многие ссылаются на клятву Гиппократа и на то, что мы якобы обязаны лечить бездомных животных бесплатно. Мы должны вставать в любое время суток и брать трубку. Очень многие ругаются на то, что мы не ответили посреди ночи.
И если ты ветеринарный врач, то тебе можно подкидывать бездомных животных, а ты должна кормить их и пристраивать. Ты должен быть самым гуманным человеком на свете: ты же свою профессию любишь, а значит, должна всем помогать.
Хозяева открывают дверь с пинка
В плане болезней ничего неприятного в нашей профессии нет — кроме лета, когда пойдут животные с опарышами: для меня это такой момент, что аж передергивает. Но это наша работа, я ее люблю, и приятно видеть, когда такое животное выздоравливает.
Напугать нас чем-то сложно, а вот отношение некоторых владельцев неприятно. Я неплохо разбираюсь в психологии, так как много общаюсь, и часто на интуитивном уровне чувствую, с каким настроем приходит человек. Бывает, что хозяева чуть ли не с пинка открывают дверь, и им мы изначально что-то должны. Раз ты ветеринарный врач, ты — обслуживающий персонал, который должен всё и всему миру.
В глазах таких клиентов ты никто, и до сих пор такие попадаются, хотя мы общаемся с ними на нормальном человеческом языке, пытаясь донести информацию. Многие недовольны тем, что мы отправили животное в другую клинику на дообследование, недовольны ценами. Но мы уже ко всему проще относимся.
СЮЖЕТ
Как оказалось, некоторые пациенты и их высказывания доводят до белого каления не только ветеринарных врачей, но и хирургов. Почитайте также откровения стоматолога и сотрудника скорой помощи — они откровенно рассказали о возникающих на работе неприятных ситуациях.
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