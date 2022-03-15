Как встать на биржу труда и получить от нее максимум: простая инструкция

За последние три недели экономическая ситуация в России сильно изменилась. После начала российскими вооруженными силами спецоперации на Украине на ряд крупных российских компаний были наложены санкции, а иностранные предприятия стали уходить с российского рынка. И хотя некоторые из них пообещали сохранить за сотрудниками рабочие места и даже зарплаты, вопрос безработицы всё равно встает перед многими. Мы подготовили простую инструкцию о том, как встать на учет на биржу труда и зачем вообще это нужно.
Сегодня есть масса сайтов с вакансиями, и часто именно туда люди обращаются за поиском работы в первую очередь, игнорируя государственные Центры занятости населения. Но именно в ЦЗН, который мы привыкли называть биржей труда, человек становится официально безработным с точки зрения государства. После чего получает права на льготы и пособия, предусмотренные на случай безработицы.
Чтобы встать на учет в качестве безработного, понадобятся:
- заявление;
- паспорт с актуальной отметкой о регистрации;
- документ об образовании — диплом или аттестат;
- трудовая книжка, если есть опыт работы;
- свидетельства о рождении детей, если им нет 18 лет.
Сделать это можно, лично явившись в службу занятости, или через интернет на портале «Работа России», или на «Госуслугах». Решение принимается в течение 11 дней со дня подачи заявления.
Став безработным официально, можно рассчитывать на пособие. Для его получения придется оформить карту «Мир», если у вас ее еще нет — на эту карту сейчас переводят все государственные выплаты в России.
Сумма пособия зависит от общего стажа, зарплаты на прежнем месте работы и того, имел ли человек трудовой доход в последнее время. Если человек за последний год проработал меньше полугода или не работал вообще никогда, ему назначают пособие в минимальном размере — 1500 рублей. К этой сумме могут добавить районный коэффициент, например, для жителей крайнего севера.
Выгодней вставать на учет сразу после увольнения. Если человек был трудоустроен хотя бы полгода за последние 12 месяцев перед тем, как обратился в Центр занятости — первые три месяца платят 75% его среднего заработка по последнему месту работы, но не больше
На сумму пособия может повлиять не только стаж, но и причина увольнения с последнего места работы — уволенные по статье получат минималку, какими бы ни были у них стаж и зарплата. Выше пособие по безработице у сирот, которые прежде не были трудоустроены — в размере средней зарплаты по региону. Но получать такое пособие можно только один раз и не дольше полугода.
Дольше полугода получать пособие по безработице вообще нельзя. Исключение делают только предпенсионерам — они получают пособие до 12 месяцев. К предпенсионерам относятся люди, которым до выхода на пенсию, в том числе и досрочную, осталось пять лет. Тем, кому до пенсии осталось два года и менее, могут предложить выйти на пенсию досрочно.
Если за полгода работу найти не удалось, служба занятости может принять решение, что гражданину нужна материальная помощь — это еще до полугода выплат минимального пособия в размере 1500 рублей. Но их лишат, если безработный отказался от предложенной работы или обучения, прогуливал занятия и собеседования.
Пособие — не единственное, что дает официальный статус безработного. Период получения пособия по безработице входит в страховой стаж, регистрация в качестве безработного на бирже труда позволяет не потерять пособия на детей, при расчете которых используется правило нулевого дохода (подробнее о них мы рассказывали в этом материале). Кроме того, если на бирже не смогут вам найти работу по специальности, то должны предложить бесплатное обучение другой профессии — правда, недолгое (от трех недель до трех месяцев) и не любое (в каждом центре занятости свои списки курсов). Еще один вариант, который может предложить центр занятости — переезд в другой регион, где специалистов вашей профессии как раз не хватает. В этом случае государство должно будет оплатить дорогу, суточные и выдать единовременное пособие.