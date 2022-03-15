Как встать на биржу труда и получить от нее максимум: простая инструкция

Пособие — не единственное, что дает официальный статус безработного. Период получения пособия по безработице входит в страховой стаж, регистрация в качестве безработного на бирже труда позволяет не потерять пособия на детей, при расчете которых используется правило нулевого дохода (подробнее о них мы рассказывали в этом материале). Кроме того, если на бирже не смогут вам найти работу по специальности, то должны предложить бесплатное обучение другой профессии — правда, недолгое (от трех недель до трех месяцев) и не любое (в каждом центре занятости свои списки курсов). Еще один вариант, который может предложить центр занятости — переезд в другой регион, где специалистов вашей профессии как раз не хватает. В этом случае государство должно будет оплатить дорогу, суточные и выдать единовременное пособие.