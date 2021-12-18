«Нужны только интернет и ноутбук»: автор НГС бесплатно получила новую профессию — пошаговая инструкция

О, быстрый современный мир. Кажется, что новые профессии появляются каждый день и за всем этим очень трудно успеть, особенно если ты в декрете или много лет не менял место работы. Но иногда можно переобучиться и сделать шаг в новую профессию, даже не выходя из дома. Наша коллега, автор НГС, познала на своем опыте тонкости государственной программы и делится с вами лайфхаком. Далее — от лица автора.
Есть два пути, чтобы получить новую профессию. Первый — самостоятельно изучить гору информации от основ до высокого уровня, а второй — пойти на курсы повышения квалификации и переобучиться.
В один момент мне захотелось повысить уровень своей компетентности с помощью онлайн-курсов. Так как Большой Брат не дремлет, через несколько дней в «Инстаграме» мне попалась контекстная реклама о федеральном проекте «Содействие занятости». Я решила посмотреть, что предлагает государство и что о проекте написано в его паспорте.
Итак, программа направлена на содействие занятости разных категорий людей. В их число входят не только женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, но и люди, которые просто хотят сменить профессию. Я поделюсь с вами результатами своего эксперимента. Далеко не факт, что это будет полезно каждому читателю. Но если вдруг вы находитесь в состоянии стагнации и вам необходимо быстро получить новую профессию с неплохим заработком (или дополнительным доходом), эта инструкция для вас.
Для того чтобы войти в новую профессию, нужно зарегистрироваться на платформе «ТрудВсем», затем выбрать подходящую программу для обучения. Разнообразие программ для обучения и количество принимающих вузов, кстати, очень впечатляет — здесь всё: от SMM или IT до педагогики. Также можно найти и рабочие профессии.
Подать заявку на программу удастся только один раз в год. С вами свяжутся по почте и по указанному номеру телефона. Вам также потребуется заполнить короткую анкету и загрузить на платформу сканы нескольких документов — их список вам дадут после регистрации. В принципе ничего сложного. Даже «Госуслуги» в этот раз не подвели (и мне не за что их ругать). Так я узнала, что можно сделать выписку из трудовой книжки всего за пару кликов.
Своим путем я определила программу «Основы компьютерной лингвистики и машинного обучения для создания диалоговых ассистентов» на базе Московского физико-технического института. Всех участников программы по этому направлению добавили в общий чат. В самом начале собралось около 100 человек, но затем оказалось, что грантов на бесплатное обучение выделяется всего 20. Это было неожиданностью для всех присутствующих. После действительно жесткого отбора осталось 20 счастливцев, каждый из которых в конце курса успешно защитил дипломную работу и получил заветное удостоверение. В том числе и я.
Есть минус программы, о котором хочется сказать на берегу. Занятия, каждое из которых длилось 2,5 часа, три раза в неделю проводились онлайн в Zoom'е в 18 часов по московскому времени. Несмотря на то, что программа охватывает все регионы России и что курс изначально заявляется для людей с детьми и людей, которые обучаются после работы. Например, у моего однокурсника из Хабаровска занятие заканчивалось почти в 4 часа утра. Занятие в Новосибирске заканчивалось почти в час ночи. А после него у нас были созвоны с московскими коллегами по поводу продукта, который мы разрабатывали в рамках нашей дипломной работы.
К плюсам можно отнести то, что преподаватель действительно отлично знает свое дело. Но я не могу ручаться за каждого преподавателя каждого вуза. В МФТИ мне повезло — даже если группе что-то было непонятно, кураторы занятий помогали нам с упущенным материалом. Более того, все онлайн-уроки записывались, поэтому в любое время их можно было пересмотреть. На занятия приглашали сторонних преподавателей, а также людей, которые уже работают в этой сфере. Поэтому занятия получались насыщенными и однозначно полезными. Нам изначально рассказывали о плюсах и минусах профессии, а также посвящали в инсайды.
За месяц мы сдали два зачета по основным блокам. Последним этапом курса была защита диплома и готового продукта. Нужно было объяснить все этапы работы, защитить технические моменты, обосновать финансовые вопросы. Всё почти как в университете, только обучение длилось полтора месяца вместо четырех лет. По окончании вы получаете удостоверение о повышении квалификации.
Последним этапом можно считать стажировку и применение полученных знаний. По результатам обучения двух моих коллег приняли на работу с учетом полученной специальности, еще семь прошли собеседования и находятся на стадии трудоустройства.
Что мы получаем в сухом остатке?
Из плюсов — маленькая группа с куратором и индивидуальным подходом, недолгое обучение, после которого можно войти в профессию и получать деньги за работу на удаленке (это особенно важно, если последние месяцы вы ничего не зарабатывали). Еще к положительным моментам я бы отнесла онлайн-формат и записи уроков, которые можно пересмотреть в любое время и затем по ним перейти к практике.
Из минусов — московское время занятий. Если вы занимаетесь после основной работы или у вас есть ребенок, будьте готовы к изрядному истощению. Хотя это логично для любой интенсивной деятельности, поэтому только вам решать, относить это к минусам или всего лишь к временным неудобствам.
Подведем итог: получить новую профессию дистанционно и бесплатно не так сложно — нужны лишь немного терпения, упорства, интернет и ноутбук.
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