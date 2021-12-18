«Нужны только интернет и ноутбук»: автор НГС бесплатно получила новую профессию — пошаговая инструкция

О, быстрый современный мир. Кажется, что новые профессии появляются каждый день и за всем этим очень трудно успеть, особенно если ты в декрете или много лет не менял место работы. Но иногда можно переобучиться и сделать шаг в новую профессию, даже не выходя из дома. Наша коллега, автор НГС, познала на своем опыте тонкости государственной программы и делится с вами лайфхаком. Далее — от лица автора.



Есть два пути, чтобы получить новую профессию. Первый — самостоятельно изучить гору информации от основ до высокого уровня, а второй — пойти на курсы повышения квалификации и переобучиться.