«Программа "Жди меня" отдыхает»: колонка о том, как в Новосибирске (не) работают электронные услуги

В XXI веке у каждого из нас наконец появилась возможность не стоять в диких очередях в различные учреждения, получать услуги в электронном виде через интернет, пользоваться благами электронных систем и экономить свое драгоценное время. Так ли это? Автор НГС попробовала получить некоторые услуги и поняла, почему электронное — не значит хорошее. Далее — от первого лица.

Недавно пришлось посетить муниципальную поликлинику. Этап один. В регистратуру по понятным причинам не дозвониться, но у нас есть выход — заходим на портал «Госуслуги», оформляем прием на удобное время, подтверждаем. Значит ли это, что нам нужно прийти ко времени приема, получить услугу и со спокойной душой уйти? (Нет). Приходим по времени, отстаиваем очередь с теми, кого вроде как уже должны были принять, наконец и сами заходим в кабинет с задержкой. А дальше что?

