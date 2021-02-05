«Программа "Жди меня" отдыхает»: колонка о том, как в Новосибирске (не) работают электронные услуги

Почему в Новосибирске мучительно получать электронные услуги
В XXI веке у каждого из нас наконец появилась возможность не стоять в диких очередях в различные учреждения, получать услуги в электронном виде через интернет, пользоваться благами электронных систем и экономить свое драгоценное время. Так ли это? Автор НГС попробовала получить некоторые услуги и поняла, почему электронное — не значит хорошее. Далее — от первого лица.
Недавно пришлось посетить муниципальную поликлинику. Этап один. В регистратуру по понятным причинам не дозвониться, но у нас есть выход — заходим на портал «Госуслуги», оформляем прием на удобное время, подтверждаем. Значит ли это, что нам нужно прийти ко времени приема, получить услугу и со спокойной душой уйти? (Нет). Приходим по времени, отстаиваем очередь с теми, кого вроде как уже должны были принять, наконец и сами заходим в кабинет с задержкой. А дальше что?
Понимаю, что врач не виноват, покорно жду. Спустя
Этап два. После выхода из предыдущего кабинета нужно записаться к другому врачу. Сразу захожу на портал электронных услуг. Итак, нужного мне врача попросту нет в списке, то есть записаться к нему можно только по телефону или в регистратуре. Вы же уже помните, что дозвониться в поликлинику нереально? Хвост очереди в регистратуру кончается в дверях. Ладно, стоим в невероятно медленной очереди в регистратуру и понимаем, в чем была проблема. Опять в зависшей программе! Часть людей записывают руками, чтобы потом внести в систему. Время приема нужного мне врача можно посмотреть только через программу. Регистратор предлагает мне позже позвонить по телефону для записи. Game over.
Вторая история не менее прозаична. Заполняю на сайте Пенсионного фонда России заявление в электронном виде, прикладываю данные и сканы всех документов, отправляю, готово. Удобно? Очень! На следующий день звонок с просьбой явиться в филиал ПФР с оригиналами документов, чтобы лично получить электронную услугу. Это как так, зачем получать электронную услугу очно? Ладно, приезжаю на прием по записи, специалист делает скан документов, которые я ранее отправляла с заявлением. А дальше...
Ну и мое любимое — часть услуг недоступна для получения внутри приложения. То есть для их получения нужно перелогиниться в браузере, внести вручную данные, прикрепить документы строго в определенном размере, отправить на проверку, а потом всё равно явиться очно в то или иное ведомство. Стоит ли говорить о том, что распиаренный портал «Госуслуги» тоже лагает и тормозит при оформлении некоторых услуг?
Казалось бы, новшества, которые вводят современные организации, должны упрощать нам жизнь. В некоторых случаях это действительно получается — можно записаться к врачу без звонка по телефону, оформить часть документов, оплатить штрафы. А с другой стороны, сначала надо заполнить для получения услуги все данные в электронном виде, затем зачастую — очно явиться к специалисту, дать на проверку оригиналы документов, подождать, пока программа всё обработает. Меньше ли времени тратится? Судить вам.
Ранее журналист НГС писал колонку об отсутствии нормальной возможности бесплатно лечить даже детей. А сибирячка прошла девять кругов ада, чтобы выбить путевку в муниципальный детский сад.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции