«Вынуждают уйти, а у меня — трое детей». На медсестру из клиники Мешалкина ополчилось руководство

«Спросили, почему у нас такие маленькие зарплаты»

Ольга Масалова работает в клинике Мешалкина медицинской сестрой — анестезиологом в отделении анестезиологии реанимации с 2015 года. В феврале 2020 года она вместе с несколькими коллегами пришла к новому директору Александру Чернявскому, чтобы поговорить о маленьких зарплатах.

— Нас было человек пять. Мы сначала всё сделали нормально — пошли к новому директору Чернявскому, там был Пухальский (замдиректора по экономике и развитию клиники Мешалкина). Мы поставили их в известность в устной форме. Спросили, почему у нас такие маленькие зарплаты, — вспоминает Ольга Масалова.

Сейчас, по ее словам, средняя дневная зарплата медсестры составляет 1440 рублей. Месячный доход колеблется с 31 до 35 тысяч рублей. Ольга Масалова говорит, что при предыдущем директоре уровень зарплат был выше. А сейчас планы увеличились, стало больше пациентов, операции подорожали, а на уровне доходов простых сотрудников это не отразилось.

— На встрече руководство было настроено более-менее негативно. Мол, что вы тут какие-то требования предъявляете. Взяли наши квиточки, распечатки, сказали, что всё у нас нормально. Мы потом ждали-ждали, а ничего не менялось. Премии непонятно распределялись, какую-то балльную систему в рентген-операционной сделали. Подхожу к заведующей, спрашиваю, почему у меня такая премия и столько баллов. Мне отвечают, что у меня нет переработок. А почему у меня должны быть переработки в рентген-операционной? У нас положенная норма часов работы. Всё как-то непрозрачно, не дают подписывать [документы], сколько там у нас премия, — говорит Ольга Масалова.