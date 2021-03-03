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«Вынуждают уйти, а у меня — трое детей». На медсестру из клиники Мешалкина ополчилось руководство

Ольга Масалова пожаловалась директору на низкие зарплаты. С тех пор ей сделали два выговора, после третьего — увольнение

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Ольга Масалова&nbsp;работает в клинике Мешалкина уже больше пяти лет. Всё это время у руководства не было к ней претензий. Но за последние месяцы у женщины — сразу два выговора

Ольга Масалова работает в клинике Мешалкина уже больше пяти лет. Всё это время у руководства не было к ней претензий. Но за последние месяцы у женщины — сразу два выговора

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Сотрудница клиники Мешалкина обвинила руководство в предвзятом отношении

В феврале прошлого года несколько сотрудников клиники Мешалкина пришли к руководству с просьбой повысить зарплаты. Среди них была и медсестра-анестезист Ольга Масалова. Договориться с начальством не удалось, поэтому медики направили обращение с аналогичной просьбой в администрацию президента. С тех пор ситуация изменилась мало: зарплаты медработников остались на прежнем уровне, зато у начальства появились вопросы к инициативным подчиненным. Ольга Масалова считает, что именно из-за этого она попала в опалу — за последние месяцы у нее уже два выговора. После третьего женщине грозит увольнение. Впрочем, у руководства клиники Мешалкина — своя версия происходящего.

«Спросили, почему у нас такие маленькие зарплаты»

Ольга Масалова работает в клинике Мешалкина медицинской сестрой — анестезиологом в отделении анестезиологии реанимации с 2015 года. В феврале 2020 года она вместе с несколькими коллегами пришла к новому директору Александру Чернявскому, чтобы поговорить о маленьких зарплатах.

— Нас было человек пять. Мы сначала всё сделали нормально — пошли к новому директору Чернявскому, там был Пухальский (замдиректора по экономике и развитию клиники Мешалкина). Мы поставили их в известность в устной форме. Спросили, почему у нас такие маленькие зарплаты, — вспоминает Ольга Масалова.

Сейчас, по ее словам, средняя дневная зарплата медсестры составляет 1440 рублей. Месячный доход колеблется с 31 до 35 тысяч рублей. Ольга Масалова говорит, что при предыдущем директоре уровень зарплат был выше. А сейчас планы увеличились, стало больше пациентов, операции подорожали, а на уровне доходов простых сотрудников это не отразилось.

— На встрече руководство было настроено более-менее негативно. Мол, что вы тут какие-то требования предъявляете. Взяли наши квиточки, распечатки, сказали, что всё у нас нормально. Мы потом ждали-ждали, а ничего не менялось. Премии непонятно распределялись, какую-то балльную систему в рентген-операционной сделали. Подхожу к заведующей, спрашиваю, почему у меня такая премия и столько баллов. Мне отвечают, что у меня нет переработок. А почему у меня должны быть переработки в рентген-операционной? У нас положенная норма часов работы. Всё как-то непрозрачно, не дают подписывать [документы], сколько там у нас премия, — говорит Ольга Масалова.

Так как реакции от руководства не было, а недовольство зарплатами оставалось, сотрудники клиники решили направить письмо президенту. Обращение подготовили несколько человек, но только Ольга Масалова оставила в нем свои контактные данные — письмо было отправлено от ее лица.

Выдержки из письма президенту (мы выделили основные тезисы).

Это письмо медсестры-анестезиолога направили в администрацию президента

Это письмо медсестры-анестезиолога направили в администрацию президента

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В них медработники написали свои основные претензии

В них медработники написали свои основные претензии

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Вместо президента ответил Минздрав

В ноябре 2020 года Ольге Масаловой пришел развернутый ответ от финансово-экономического департамента Министерства здравоохранения РФ, суть которого сводилась всё к тому же: оснований повышать зарплату нет.

Выдержки из этого ответа.

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Давление, выговоры и претензии

После того как медики отправили письмо президенту, Ольге Масаловой неожиданно пришла записка от руководства клиники с требованием объясниться перед начальством за пропуски.

— Когда у нас началась первая волна эпидемии коронавируса, то старшая сестра и заведующий сказали нам: как только операция заканчивается — уходите с работы, чтобы не было толпы. И мы уходили. Но конкретно с меня взяли СКУДы (карточная система контроля и управления доступом, с помощью которой можно заходить в помещение и выходить из него. — Прим. авт.) и решили, что я недорабатывала. Если взять СКУДы всех сотрудников, то окажется, что все уходили рано. Но коснулись эти претензии почему-то только меня, — недоумевает и переживает медсестра.

Ольга написала объяснительную. Через полтора месяца ей пришел документ о дисциплинарном взыскании. Затем с нее еще раз потребовали объяснительную — теперь уже за то, что она на полчаса отлучилась из операционной во время операции. Ольга пояснила, что у нее заболел живот. Перед уходом она отпросилась у своего непосредственного руководителя и сменилась коллегой:

— У меня папа был в тяжелом состоянии, а они за мной в операционную гонялись — давай акты подписывай. Потом через три дня папа умер, я просила отпустить меня на выходные — они не давали, говорили, чтобы брала отгул. Я дважды направляла обращение, что это незаконно. В итоге в конце года мне выделили материальную помощь. Три дня они мне все-таки оплатили как отпуск. Потом неустойку посчитали и оплатили. Затем я заболела. После — очередная претензия. Нашли ковидного пациента в клинике, где я заразилась. И на меня подают в Следственный комитет, что я распространила эту информацию (имеется в виду, что Ольга якобы сообщила кому-то сведения, что в больнице пациент заразился коронавирусом. — Прим. авт.).

Еще в сентябре, вспоминает медсестра, в клинике был случай, когда привезли пациента с коронавирусом. Тогда анестезисты жаловались, что кто-то «вскрыл все костюмы и очечки забрал» — бригаде не в чем было работать.

В Следственном комитете, говорит Ольга Масалова, возбуждать уголовное дело не стали, так как не было фактов, подтверждающих, что она кому-то сообщила информацию о зараженном пациенте.

Сейчас медсестра переживает, что после третьего выговора ее уволят. Она решила обратиться к юристам, чтобы написать досудебную претензию. Это, по словам Ольги, не помогло: руководство вместо ответа в очередной раз потребовало, чтобы она написала объяснительную про пропавшую ампулу с неким «наркотическим препаратом». Женщина утверждает, что понятия не имеет, о какой ампуле идет речь, и не помнит всех обстоятельств работы в тот день — с тех пор прошло уже больше двух месяцев.

— Сами их действия вынуждают меня уйти. Они одну за одной строчат какие-то жалобы. Понимают, что меня как многодетную мать тяжело уволить, и сейчас копают именно под уголовную ответственность, — считает Ольга Масалова. — Кто-то бы сдался и ушел, а у меня трое детей.

Медсестра обратилась в прокуратуру, где ей пообещали помочь.

Что говорят в клинике Мешалкина

В клинике объяснили, что зарплаты медицинскому персоналу повышали еще в 2019 и 2020 годах в связи с указом президента № 597. И сослались на письмо Минэкономразвития РФ, в котором определен среднемесячный доход работников организаций, подведомственных Минздраву. Конкретно в Новосибирской области средняя зарплата таких работников сейчас составляет 35 тысяч рублей.

— Средняя зарплата медицинской сестры — анестезиста отделения анестезиологии-реанимации в 2020 году составила 53 420 рублей, что составляет почти 153% от средней заработной платы по Новосибирской области и выше показателя, определенного указом № 597, — говорят в клинике.

А должностные оклады работников здесь, как следует из ответа, увеличивают ежегодно. При этом оклады повышают с учетом пределов средств, которые выделили на оплату труда в конкретный финансовый год:

— В частности, увеличение тарифных ставок было произведено: с 01.10.2019 года в 1,043 раза на основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 11.10.2019 № 845, с 01.10.2020 года — в 1,03 раза на основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 06.10.2020 № 1072.

По информации пресс-службы клиники, график работы медсестры-анестезиста отделения реанимации анестезиологии представляет из себя «рабочую неделю с предоставлением выходных дней по скользящему графику на условиях суммированного учета рабочего времени». Труд оплачивают за фактически отработанное время — по часам. Но не обходится и без стимулирующих выплат.

В клинике повторили, что оснований для изменения оплаты труда сейчас нет. По их словам, выплаты медперсоналу могли уменьшиться, потому что в отделении рентген-операционной появились четыре новых ангиографических комплекса — две операционные вывели из эксплуатации. Тем временем из-за коронавирусной инфекции нагрузка на другие операционные сократилась.

— Количество диагностических и лечебных вмешательств под рентген-контролем в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилось более чем на 10%. Соответственно, выплаты за объемы работ пропорционально уменьшились, — говорят в клинике.

В 2020 году медработникам клиники Мешалкина выделили премии, чтобы достичь средней стоимости часа работы медсестер-анестезистов в отделении анестезиологии-реанимации на уровне чуть выше 2019 года.

Так как клиника не перепрофилировалась для работы с ковидом и не оказывала услуги, связанные с его лечением, то никакие дополнительные выплаты медикам не делались.

В НМИЦ имени Мешалкина опровергли информацию, что учреждение подавало заявление в Следственный комитет «о разглашении кем-либо из сотрудников врачебной тайны». Но добавили, что сейчас все-таки идет дисциплинарная проверка.

— Ведется дисциплинарная проверка в отношении одного из работников из числа среднего медицинского персонала по факту недобросовестного исполнения норм действующего законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, требований локальных нормативных актов, должностной инструкции, а также невыполнения лечебных назначений врача и нечеткого ведения медицинской документации в соответствии с установленными требованиями.

Корреспондент НГС направил запрос в Следственный комитет, чтобы выяснить — действительно ли им поступало заявление на медсестру клиники Мешалкина. Прошло 10 дней, но СК так и не ответил редакции, нарушив тем самым закон о СМИ.

В понедельник, 1 марта, в клинику Мешалкина приезжала трудовая инспекция. Специалисты, по данным руководства медучреждения, не нашли нарушений, связанных с выплатами зарплат.

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На днях на НГС вышел материал о пожилой сибирячке, которую оскорбило награждение работников медицины. 73-летняя жительница Новосибирска Тамара Головкина 55 лет проработала процедурной медсестрой и на церемонии награждения бывших сотрудников поликлиники № 18 получила лишь почетную грамоту и хризантему.

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Клиника Мешалкиназарплатымедсестра
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