«Вынуждают уйти, а у меня — трое детей». На медсестру из клиники Мешалкина ополчилось руководство

Сотрудница клиники Мешалкина обвинила руководство в предвзятом отношении
В феврале прошлого года несколько сотрудников клиники Мешалкина пришли к руководству с просьбой повысить зарплаты. Среди них была и медсестра-анестезист Ольга Масалова. Договориться с начальством не удалось, поэтому медики направили обращение с аналогичной просьбой в администрацию президента. С тех пор ситуация изменилась мало: зарплаты медработников остались на прежнем уровне, зато у начальства появились вопросы к инициативным подчиненным. Ольга Масалова считает, что именно из-за этого она попала в опалу — за последние месяцы у нее уже два выговора. После третьего женщине грозит увольнение. Впрочем, у руководства клиники Мешалкина — своя версия происходящего.
«Спросили, почему у нас такие маленькие зарплаты»
Ольга Масалова работает в клинике Мешалкина медицинской сестрой — анестезиологом в отделении анестезиологии реанимации с 2015 года. В феврале 2020 года она вместе с несколькими коллегами пришла к новому директору Александру Чернявскому, чтобы поговорить о маленьких зарплатах.
— Нас было человек пять. Мы сначала всё сделали нормально — пошли к новому директору Чернявскому, там был Пухальский (замдиректора по экономике и развитию клиники Мешалкина). Мы поставили их в известность в устной форме. Спросили, почему у нас такие маленькие зарплаты, — вспоминает Ольга Масалова.
Сейчас, по ее словам, средняя дневная зарплата медсестры составляет 1440 рублей. Месячный доход колеблется с 31 до 35 тысяч рублей. Ольга Масалова говорит, что при предыдущем директоре уровень зарплат был выше. А сейчас планы увеличились, стало больше пациентов, операции подорожали, а на уровне доходов простых сотрудников это не отразилось.
— На встрече руководство было настроено более-менее негативно. Мол, что вы тут какие-то требования предъявляете. Взяли наши квиточки, распечатки, сказали, что всё у нас нормально. Мы потом ждали-ждали, а ничего не менялось. Премии непонятно распределялись, какую-то балльную систему в рентген-операционной сделали. Подхожу к заведующей, спрашиваю, почему у меня такая премия и столько баллов. Мне отвечают, что у меня нет переработок. А почему у меня должны быть переработки в рентген-операционной? У нас положенная норма часов работы. Всё как-то непрозрачно, не дают подписывать [документы], сколько там у нас премия, — говорит Ольга Масалова.
Так как реакции от руководства не было, а недовольство зарплатами оставалось, сотрудники клиники решили направить письмо президенту. Обращение подготовили несколько человек, но только Ольга Масалова оставила в нем свои контактные данные — письмо было отправлено от ее лица.
Выдержки из письма президенту (мы выделили основные тезисы).
Вместо президента ответил Минздрав
В ноябре 2020 года Ольге Масаловой пришел развернутый ответ от финансово-экономического департамента Министерства здравоохранения РФ, суть которого сводилась всё к тому же: оснований повышать зарплату нет.
Выдержки из этого ответа.
Давление, выговоры и претензии
После того как медики отправили письмо президенту, Ольге Масаловой неожиданно пришла записка от руководства клиники с требованием объясниться перед начальством за пропуски.
— Когда у нас началась первая волна эпидемии коронавируса, то старшая сестра и заведующий сказали нам: как только операция заканчивается — уходите с работы, чтобы не было толпы. И мы уходили. Но конкретно с меня взяли СКУДы (карточная система контроля и управления доступом, с помощью которой можно заходить в помещение и выходить из него. — Прим. авт.) и решили, что я недорабатывала. Если взять СКУДы всех сотрудников, то окажется, что все уходили рано. Но коснулись эти претензии почему-то только меня, — недоумевает и переживает медсестра.
Ольга написала объяснительную. Через полтора месяца ей пришел документ о дисциплинарном взыскании. Затем с нее еще раз потребовали объяснительную — теперь уже за то, что она на полчаса отлучилась из операционной во время операции. Ольга пояснила, что у нее заболел живот. Перед уходом она отпросилась у своего непосредственного руководителя и сменилась коллегой:
— У меня папа был в тяжелом состоянии, а они за мной в операционную гонялись — давай акты подписывай. Потом через три дня папа умер, я просила отпустить меня на выходные — они не давали, говорили, чтобы брала отгул. Я дважды направляла обращение, что это незаконно. В итоге в конце года мне выделили материальную помощь. Три дня они мне все-таки оплатили как отпуск. Потом неустойку посчитали и оплатили. Затем я заболела. После — очередная претензия. Нашли ковидного пациента в клинике, где я заразилась. И на меня подают в Следственный комитет, что я распространила эту информацию (имеется в виду, что Ольга якобы сообщила кому-то сведения, что в больнице пациент заразился коронавирусом. — Прим. авт.).
Еще в сентябре, вспоминает медсестра, в клинике был случай, когда привезли пациента с коронавирусом. Тогда анестезисты жаловались, что кто-то «вскрыл все костюмы и очечки забрал» — бригаде не в чем было работать.
В Следственном комитете, говорит Ольга Масалова, возбуждать уголовное дело не стали, так как не было фактов, подтверждающих, что она кому-то сообщила информацию о зараженном пациенте.
Сейчас медсестра переживает, что после третьего выговора ее уволят. Она решила обратиться к юристам, чтобы написать досудебную претензию. Это, по словам Ольги, не помогло: руководство вместо ответа в очередной раз потребовало, чтобы она написала объяснительную про пропавшую ампулу с неким «наркотическим препаратом». Женщина утверждает, что понятия не имеет, о какой ампуле идет речь, и не помнит всех обстоятельств работы в тот день — с тех пор прошло уже больше двух месяцев.
— Сами их действия вынуждают меня уйти. Они одну за одной строчат какие-то жалобы. Понимают, что меня как многодетную мать тяжело уволить, и сейчас копают именно под уголовную ответственность, — считает Ольга Масалова. — Кто-то бы сдался и ушел, а у меня трое детей.
Медсестра обратилась в прокуратуру, где ей пообещали помочь.
Что говорят в клинике Мешалкина
В клинике объяснили, что зарплаты медицинскому персоналу повышали еще в 2019 и 2020 годах в связи с указом президента
— Средняя зарплата медицинской сестры — анестезиста отделения анестезиологии-реанимации в 2020 году составила
А должностные оклады работников здесь, как следует из ответа, увеличивают ежегодно. При этом оклады повышают с учетом пределов средств, которые выделили на оплату труда в конкретный финансовый год:
— В частности, увеличение тарифных ставок было произведено: с 01.10.2019 года в 1,043 раза на основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 11.10.2019
По информации пресс-службы клиники, график работы медсестры-анестезиста отделения реанимации анестезиологии представляет из себя «рабочую неделю с предоставлением выходных дней по скользящему графику на условиях суммированного учета рабочего времени». Труд оплачивают за фактически отработанное время — по часам. Но не обходится и без стимулирующих выплат.
В клинике повторили, что оснований для изменения оплаты труда сейчас нет. По их словам, выплаты медперсоналу могли уменьшиться, потому что в отделении рентген-операционной появились четыре новых ангиографических комплекса — две операционные вывели из эксплуатации. Тем временем из-за коронавирусной инфекции нагрузка на другие операционные сократилась.
— Количество диагностических и лечебных вмешательств под рентген-контролем в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилось более чем на
В 2020 году медработникам клиники Мешалкина выделили премии, чтобы достичь средней стоимости часа работы медсестер-анестезистов в отделении анестезиологии-реанимации на уровне чуть выше 2019 года.
Так как клиника не перепрофилировалась для работы с ковидом и не оказывала услуги, связанные с его лечением, то никакие дополнительные выплаты медикам не делались.
В НМИЦ имени Мешалкина опровергли информацию, что учреждение подавало заявление в Следственный комитет «о разглашении кем-либо из сотрудников врачебной тайны». Но добавили, что сейчас все-таки идет дисциплинарная проверка.
— Ведется дисциплинарная проверка в отношении одного из работников из числа среднего медицинского персонала по факту недобросовестного исполнения норм действующего законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, требований локальных нормативных актов, должностной инструкции, а также невыполнения лечебных назначений врача и нечеткого ведения медицинской документации в соответствии с установленными требованиями.
Корреспондент НГС направил запрос в Следственный комитет, чтобы выяснить — действительно ли им поступало заявление на медсестру клиники Мешалкина. Прошло 10 дней, но СК так и не ответил редакции, нарушив тем самым закон о СМИ.
В понедельник, 1 марта, в клинику Мешалкина приезжала трудовая инспекция. Специалисты, по данным руководства медучреждения, не нашли нарушений, связанных с выплатами зарплат.
На днях на НГС вышел материал о пожилой сибирячке, которую оскорбило награждение работников медицины. 73-летняя жительница Новосибирска Тамара Головкина 55 лет проработала процедурной медсестрой и на церемонии награждения бывших сотрудников поликлиники