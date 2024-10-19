«Не справился с управлением»: под Новосибирском водитель седана влетел в столб — фото с места ДТП

В Сети заявили, что водитель скрылся с места аварии Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











В Новосибирской области автомобиль врезался в столб. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black» со ссылкой на подписчиков, авария произошла в селе Марусино.

Уточняется, что речь идет об автомобиле Honda Civic. Водитель, по словам очевидцев, якобы не справился с управлением.

— Водитель с места ДТП сбежал, все документы оставил в машине, — сказано в сообщении.

В телеграм-канале опубликовали фотографии с места аварии. На кадрах видно машину, рядом с которой лежит столб — его часть оказалась на капоте автомобиля. Место ДТП сфотографировали вечером или ночью.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России и Госавтоинспекцию Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные о ДТП.