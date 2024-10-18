На Бугринском мосту в Новосибирске столкнулись несколько машин — кадры с места аварии

Сегодня утром, 18 октября, на Бугринском мосту столкнулись несколько автомобилей — на месте работает скорая помощь. Об этом сообщает группа «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
— На Бугринском мосту, при движении в сторону левого берега, столкнулись несколько автомобилей. На месте работает скорая помощь. Туман, гололёд. Будьте осторожны, — говорится в сообщении.
Судя по фотографиям, в результате ДТП пострадали два автомобиля. Получили ли владельцы машин какие-то травмы — не уточняется.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», на Бугринском мосту образовалась пробка.
В Госавтоинспекции корреспонденту НГС ответили, что смогут прокомментировать информацию о ДТП позже.
Ранее НГС писал о том, что два человека погибли в ДТП под Новосибирском.
Обновлено: В Госавтоинспекции НГС сообщили, что на Бугринском мосту столкнулись два автомобиля. Пострадал водитель одной из машин — мужчина 1995 года. Водитель второго авто не пострадал.