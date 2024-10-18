На Бугринском мосту в Новосибирске столкнулись несколько машин — кадры с места аварии

Горожан предупреждают о сильном гололеде Источник: «Инцидент Новосибирск» / «ВКонтакте»











Сегодня утром, 18 октября, на Бугринском мосту столкнулись несколько автомобилей — на месте работает скорая помощь. Об этом сообщает группа «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

— На Бугринском мосту, при движении в сторону левого берега, столкнулись несколько автомобилей. На месте работает скорая помощь. Туман, гололёд. Будьте осторожны, — говорится в сообщении.

Судя по фотографиям, в результате ДТП пострадали два автомобиля. Получили ли владельцы машин какие-то травмы — не уточняется.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», на Бугринском мосту образовалась пробка.

Источник: «Яндекс.Карты»











В Госавтоинспекции корреспонденту НГС ответили, что смогут прокомментировать информацию о ДТП позже.

Ранее НГС писал о том, что два человека погибли в ДТП под Новосибирском.