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Происшествия На Бугринском мосту в Новосибирске столкнулись несколько машин — кадры с места аварии

На Бугринском мосту в Новосибирске столкнулись несколько машин — кадры с места аварии

Из-за ДТП на мосту образовалась пробка

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9 комментариев

Горожан предупреждают о сильном гололеде

Сегодня утром, 18 октября, на Бугринском мосту столкнулись несколько автомобилей — на месте работает скорая помощь. Об этом сообщает группа «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

— На Бугринском мосту, при движении в сторону левого берега, столкнулись несколько автомобилей. На месте работает скорая помощь. Туман, гололёд. Будьте осторожны, — говорится в сообщении.

Судя по фотографиям, в результате ДТП пострадали два автомобиля. Получили ли владельцы машин какие-то травмы — не уточняется.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», на Бугринском мосту образовалась пробка.

В Госавтоинспекции корреспонденту НГС ответили, что смогут прокомментировать информацию о ДТП позже.

Ранее НГС писал о том, что два человека погибли в ДТП под Новосибирском.

Обновлено: В Госавтоинспекции НГС сообщили, что на Бугринском мосту столкнулись два автомобиля. Пострадал водитель одной из машин — мужчина 1995 года. Водитель второго авто не пострадал.

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Новосибирск ДТП Авария Бугринский мост
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Комментарии
9
Гость
1 час
там каток! -3 градуса сильный туман над рекой и промерзшая снизу эстакада и сам мост - на всем протяжении от левого берега до большевички -- КАТОК! тоже самое будет на эстакадах на развязке на площади труда и энергетиков каждое межсезонье да и о на всех мостах, которые промерзают снизу быстрее чем дороги по грунту.
Коляныч 2.0
1 час
Ядрена бимба за 3 тыжня!
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