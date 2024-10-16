Трагедия в Акатуйском: жительница Новосибирска выпала из окна многоэтажки

В Акатуйском жилмассиве в Кировском районе Новосибирска из окна выпала девушка, сообщили в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск». Судя по записям с камер видеонаблюдения, это произошло около 17:40.
По словам очевидцев, в первые минуты после падения помощь выпавшей пытался оказать прохожий. Позже на место прибыла реанимация, однако медикам спасти девушку не удалось.
— По данному факту следственными органами проводится проверка, сообщили редакции НГС в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Ранее на одном из новосибирских предприятий погиб сотрудник.