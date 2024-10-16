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В Акатуйском женщина выпала из окна многоэтажки

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Происшествия Трагедия в Акатуйском: жительница Новосибирска выпала из окна многоэтажки

Трагедия в Акатуйском: жительница Новосибирска выпала из окна многоэтажки

Медики не успели ее спасти

871
6 комментариев

Следственный комитет начал проверку

В Акатуйском жилмассиве в Кировском районе Новосибирска из окна выпала девушка, сообщили в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск». Судя по записям с камер видеонаблюдения, это произошло около 17:40.

По словам очевидцев, в первые минуты после падения помощь выпавшей пытался оказать прохожий. Позже на место прибыла реанимация, однако медикам спасти девушку не удалось.

— По данному факту следственными органами проводится проверка, сообщили редакции НГС в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Ранее на одном из новосибирских предприятий погиб сотрудник.

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Комментарии
6
193248203
8 минут
с госдумы никто не выпал, а че жирненько и крепостно десятилетия
275006922
4 минуты
Это все пятая колонна своими выпадами статистику портит
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