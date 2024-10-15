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Происшествия «Обнаружен в грузовом лифте»: на новосибирском предприятии погиб сотрудник

«Обнаружен в грузовом лифте»: на новосибирском предприятии погиб сотрудник

Следователи возбудили уголовное дело

696
8 комментариев

Следователи возбудили уголовное дело

В Новосибирской области проводят расследование несчастного случая со смертельным исходом, происшедшего на предприятии. Об этом сообщают в региональной Государственной инспекции труда.

По данным ведомства, инцидент произошел 9 октября на складе. Во время работ на автопогрузчике в грузовом лифте был обнаружен сотрудник организации.

— Прижатым к погрузчику на высоте около 2 метров между платформой грузового лифта и верхним сводом проема лифта, — сказано в сообщении.

В ходе расследованияспециалисты установят обстоятельства и причины происшествия. В Государственной инспекции труда также назвали предприятие, где произошел инцидент. НГС направил запрос в организацию с просьбой прокомментировать ситуацию.

В пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили НГС, что возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

— Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в ведомстве.

Недавно стало известно, что в Новосибирске на предприятии погиб 17-летний парень. Он не был там трудоустроен.

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Комментарии
8
Директор Завода (Ржака)
36 минут
Что за предприятие ? Производств в Новосибирске очень много, даже нет догадок по описанию в статье.
Mr. President
20 минут
новости узкава мирка)))
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