«Тело ещё в зале лежит»: новосибирец умер в здании суда — он пришел на апелляцию

Врачи констатировали смерть участника процесса Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В Новосибирском областном суде в зале заседаний скончался Вячеслав Брюханов, подсудимый по делу о подделке долларовых купюр. Как сообщил источник НГС, мужчине стало плохо сегодня около 9 утра.

— Мы приехали в 8:50, там уже начали говорить, что человеку плохо в зале. На место приехала скорая, его начали реанимировать. Потом прибыла жена, начала кричать: «Слава, вернись!». Ну и около 9:30 констатировали смерть, что-то с сердцем. Тело ещё в зале лежит, — уточнил источник.

По данным другого источника НГС, дело Вячеслава Брюханова с лета прошлого года рассматривает Центральный районный суд. Сегодняшнее заседание было связано с рассмотрением жалобы подсудимого, который просил у апелляционной инстанции суда отменить меру пресечения. Мужчина был под домашним арестом.

По версии следствия, поясняет источник НГС, Вячеслав Брюханов вместе с подельником организовали типографию в центре Новосибирска. Раскрыли замысел фальшивомонетчиков силовики, которые провели контрольную закупку и изъяли около двух тысяч поддельных 100-долларовых купюр.