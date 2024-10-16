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Происшествия эксклюзив «Тело ещё в зале лежит»: новосибирец умер в здании суда — он пришел на апелляцию

«Тело ещё в зале лежит»: новосибирец умер в здании суда — он пришел на апелляцию

Подсудимый по делу о подделке купюр пытался обжаловать домашний арест

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14 комментариев

Врачи констатировали смерть участника процесса

В Новосибирском областном суде в зале заседаний скончался Вячеслав Брюханов, подсудимый по делу о подделке долларовых купюр. Как сообщил источник НГС, мужчине стало плохо сегодня около 9 утра.

— Мы приехали в 8:50, там уже начали говорить, что человеку плохо в зале. На место приехала скорая, его начали реанимировать. Потом прибыла жена, начала кричать: «Слава, вернись!». Ну и около 9:30 констатировали смерть, что-то с сердцем. Тело ещё в зале лежит, — уточнил источник.

По данным другого источника НГС, дело Вячеслава Брюханова с лета прошлого года рассматривает Центральный районный суд. Сегодняшнее заседание было связано с рассмотрением жалобы подсудимого, который просил у апелляционной инстанции суда отменить меру пресечения. Мужчина был под домашним арестом.

По версии следствия, поясняет источник НГС, Вячеслав Брюханов вместе с подельником организовали типографию в центре Новосибирска. Раскрыли замысел фальшивомонетчиков силовики, которые провели контрольную закупку и изъяли около двух тысяч поддельных 100-долларовых купюр.

Напомним, в сентябре умер бывший депутат новосибирского Заксобрания — у него были проблемы с сердцем.

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Комментарии
14
Мон@шка60+
53 минуты
Фальшивомонетчики - злодеи. Раньше их в кипятке варили. Теперь гуманно - под домашним арестом.
МАРГО
42 минуты
Вот мужчины занимаются экстремальными видами деятельности, оттого и мрут, как мухи. Законопослушными нужно быть, обязательно женатиком и тогда, быть может, ты проживёшь подольше.
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