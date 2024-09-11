Умер бывший депутат новосибирского Заксобрания — у него были проблемы с сердцем

Николаю Мамулату было 67 лет Источник: Бизнес-омбудсмен Новосибирской области/vk.com











В Новосибирске скончался уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе 67-летний Николай Мамулат. Об этом редакции НГС сообщил сын бизнес-омбудсмена Александр.

— Умер сегодня ночью, дома, спокойно, — сказал Александр, отметив, что причина смерти связана с проблемами в сердцем

Прощание с Николаем Мамулатом состоится в пятницу, 13 сентября. Ориентировочно, оно пройдет в похоронном доме на улице Кропоткина в 12-13 часов.

Николай Мамулат родился 15 января 1957 года в городе Пирятин Полтавской области. Он закончил военное училище, служил в Военно-воздушных силах СССР, службу окончил в Новосибирске в звании подполковник.

На сайте аппарата бизнес-омбудсмена сказано, что сибиряк с 1997 года работал на производстве на заводе железобетонных изделий, а с 2000 года — замдиректора предприятия.

Как сообщал НГС сам Николай Мамулат, с 2001 по 2015 год он трижды избирался в Законодательное собрание Новосибирской области, а также работал в сфере продуктового и спортивно-оздоровительного бизнеса.