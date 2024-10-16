Новые подробности трагедии в Охотском море: Михаил Пичугин рассказал, как смог выжить. Но теперь он может попасть в тюрьму

Сейчас выживший мужчина находится в стабильном состоянии Источник: gov49 / Telegram











В ночь на 15 октября в Охотском море рыбаки обнаружили надувную лодку с людьми, которые пропали больше двух месяцев назад. Двое человек из трех погибли, в том числе 15-летний подросток. Выживший мужчина находился в море 67 дней без воды и еды, похудел на 50 кг и чудом выжил. Как выяснилось, путешественники вышли в море еще в августе, чтобы посмотреть нетронутую человеком природу. Однако такая вылазка обернулась трагедией. На глазах у выжившего мужчины погиб его брат и племянник. Все, что известно о трагедии — читайте в нашем материале.

— По предварительной информации, 9 августа 2024 года двое мужчин и пятнадцатилетний подросток-сын одного из них на лодке катамаранного типа «Байкат 470» выдвинулись по маршруту, через время связь с ними была утеряна, местоположение оставалось неизвестным. 14 октября судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Видео спасения Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура / Telegram

К плаванию путешественники подготовились заранее: купили лодку «Байкат-470», взяли с собой продукты, теплую одежду и спальные мешки, спасательные жилеты, небольшой запас еды, 20 литров питьевой воды и отправились в путь. Однако это не спасло их от трагедии.

С чего началось роковое путешествие

Михаил Пичугин работал на Сахалине и предложил поездку на Шантарские острова своему брату и племяннику. Компания направилась в населенный пункт Москальво, там путешественники оставили машину и на лодке пошли к мысу Перовского (Хабаровский край). 9 августа мужчины отправились обратно в Москальво и тогда связь с ними пропала.

Куда собирались дойти путешественники Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Прибыть на место назначения мужчины должны были через несколько часов, однако после того, как они не выходили на связь трое суток, семья начала бить тревогу. Спасатели искали лодку около месяца, но все было безрезультатно. В пути надувной борт мог настигнуть сильный шторм.

Михаил и его родные хорошо подготовились к небольшому путешествию, но никто не предполагал, чем оно обернется Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Как обнаружили лодку

Поздно ночью 14 октября за 23 километра от берега Камчатки лодку обнаружило судно «Ангел». Выживший, 46-летний Михаил Пичугин, находился в тяжелом состоянии, а его брат и племянник погибли. Михаил привязал их тела веревками к борту для того, чтобы погибших не унесло в море во время качки. Как сообщает Telegram-канал Baza, лодку заметили, потому что она была обвешана спасательными жилетами, которые отражали свет.

Кадры спасения мужчины Источник: МЧС России / Telegram

Один из матросов «Ангела», Василий Солнцев, рассказал в беседе с РенТВ, как экипаж судна спасал Михаила. Во время промысла рыбаки заметили надувную лодку. С помощью крана они подняли мужчину на борт судна, где отогрели его и накормили теплой едой.

— Потом бульончик давали потихоньку. Постепенно только, не сразу. У него было шоковое состояние. Но потом, постепенно, когда он уже стал пить, уже согрелся, начал водичку пить, он уже начал потихоньку рассказывать, что как было, — рассказал Солнцев.

Кто виноват

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным Telegram-канала SHOT, выжившему Михаилу Пичугину может грозить до семи лет лишения свободы, если выяснится, что во время выхода в море на судне не было специального оборудования: раций, красной ракеты, спасательных жилетов и других необходимых атрибутов.

В Следственном комитете ведется проверка Источник: Следком / Telegram

Состоянии выжившего мужчины

Сейчас 46-летний Михаил Пичугин находится в больнице Магадана. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Мужчина уже успел пообщаться с женой. Спасенный турист рассказал о том, как ему удалось выжить в открытом море два месяца.

— Ну как, с Божьей помощью. Больше ничего не скажу. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но «Монгол» спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залазишь, поерзаешь, согреешься, — рассказал Михаил Пичугин РИА Новости.

Михаил рассказал о том, как выжил в море Источник: gov49 / Telegram Татьяна Савченко сказала, что поможет родственникам Михаила прилететь в Магадан Источник: gov49 / Telegram

Заместитель председателя правительства Магаданской области Татьяна Савченко сообщила, что готова помочь родственникам Михаила, если они захотят приехать в Магадан.

— Мы уже оказываем поддержку Михаилу, он находится в реанимации. Сегодня с ним работал психолог. Позже приобретем билеты, чтобы он добрался до дома, — приводит слова Татьяны Савченко Telegram-канал gov49.

Сейчас Михаил получает все необходимое лечение Источник: gov49 / Telegram