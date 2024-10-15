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Тургруппа студентов из Новосибирска попала под камнепад

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Происшествия У парня проблемы с ногой, авиация недоступна: спасатели отправились пешком за туристом, застрявшим в горах Алтая

У парня проблемы с ногой, авиация недоступна: спасатели отправились пешком за туристом, застрявшим в горах Алтая

Также в горах до сих пор лежит тело погибшей девушки

868
3 комментария

Один из участников группы не может самостоятельно ходить

Спасатели уже выдвинулись на спасение второй части тургруппы, которая попала под камнепад на Алтае — там остались погибшая девушка и парень, который не может ходить. Об этом НГС сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.

Известно, что 14 октября в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района туристическая группа из 12 человек попала под камнепад. В результате ЧП погибла 18-летняя девушка из Бердска.

— Одна девушка сейчас в больнице — она могла идти самостоятельно. Она и несколько других участников группы смогли выйти к спасателям. Вторая часть группы осталась на месте — среди них погибшая девушка и парень, который не может передвигаться самостоятельно, у него травма ноги, — рассказали НГС в пресс-службе МЧС.

Спасатели уже вышли на помощь второй группе туристов. Идти туда далеко, но другого варианта нет — авиация там, как объясняют в МЧС, невозможна.

— Местность там горная, труднодоступная. Надеемся, что к концу дня сможем всех эвакуировать, — добавили в ведомстве.

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Алтай Республика Алтай Туристы ЧП Горы
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Комментарии
3
Гость
6 минут
Авиация недоступна, потому что она вся задействована в другом месте.
Гость
27 минут
хотели экстрима - получайте! пусть до весны там сидят
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