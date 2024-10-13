НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -9

4 м/c,

сев.

 760мм 70%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11

Как менялась Ипподромская магистраль

Обман от криптомачо
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Авторитеты 90-х
Как живется в Корее
Банды и маньяки из 90-х
Вата в лёгких
Дубайский шоколад из тик-тока
Новости в Telegram
Происшествия Проливали целый час: частный дом загорелся на Военной

Проливали целый час: частный дом загорелся на Военной

Пострадавших среди людей нет

1 716
7 комментариев

В Новосибирске сегодня, 13 октября, утром загорелся частный дом на улице Военной. Фотографии с пламенем появились в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в течение 12 минут. Еще час продолжали проливать и разбирать обгоревшие конструкции. Огнем поврежден частный дом на предварительной площади 70 квадратных метров.

На возгорание выезжали 8 человек 2 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.

Знаете владельца или пострадавших? Свяжитесь с редакцией

Звоните8-923-157-00-00
Мы в соцсетях
Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Ранее пожар произошел на улице Зеленодолинской. Огонь быстро охватил весь дом изнутри.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
осталось еще один дом сжечь и можно закладывать фундамент под 25-ти этажку
Гость
1 час
К гадалке можно не ходить, эта примета - к новостройке.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Рокнролла,29

Инна,45

Наталья,40

Дмитрий,39

Максим,24

Dmitry,37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление