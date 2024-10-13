Проливали целый час: частный дом загорелся на Военной

В Новосибирске сегодня, 13 октября, утром загорелся частный дом на улице Военной. Фотографии с пламенем появились в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в течение 12 минут. Еще час продолжали проливать и разбирать обгоревшие конструкции. Огнем поврежден частный дом на предварительной площади 70 квадратных метров.
На возгорание выезжали 8 человек 2 единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее пожар произошел на улице Зеленодолинской. Огонь быстро охватил весь дом изнутри.