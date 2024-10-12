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Происшествия «Группа пинала и хлестала жертву»: Мизулина отреагировала на издевательства над школьницей в Красноярске. Видео

«Группа пинала и хлестала жертву»: Мизулина отреагировала на издевательства над школьницей в Красноярске. Видео

Пост она опубликовала в своем телеграм-канале

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1 комментарий

Прокуратура и СК организовали проверки

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на видео, где несколько мальчиков издеваются над девочкой в красноярской школе. Она пообещала обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку, сообщают наши коллеги из NGS24.RU.

Очевидцы сняли происшествие на видео

— Массовое издевательство над девочкой попало на камеры в одной из школ Красноярска. Травлю ребенка снимали на телефоны в школе №159. Группа парней пинала и хлестала жертву предметом, похожим на резинку. Никто из взрослых на помощь девочке так и не пришел. Обратимся в прокуратуру с просьбой провести проверку, — написала Мизулина.

Известно, что прокуратура и следственный комитет Красноярского края организовали проверки. О ситуации в школе NGS24.RU рассказали в Межрегиональном центре по делам детей.

Выяснилось, что в центр обратились родители учеников, которые заявили, что в школе несколько парней издеваются над 13-летней девочкой. На одном из видео можно заметить, как несколько школьников пинают подростка.

В мае глава «Лиги безопасного интернета» отреагировала на видео, где мальчик извиняется на коленях в Новосибирской области. Случай произошел в поселке Горный.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

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Комментарии
1
bollo
2 минуты
квадроберку перевоспитывают
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