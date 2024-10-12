«Группа пинала и хлестала жертву»: Мизулина отреагировала на издевательства над школьницей в Красноярске. Видео

Прокуратура и СК организовали проверки Источник: Межрегиональный центр по делам детей











Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратила внимание на видео, где несколько мальчиков издеваются над девочкой в красноярской школе. Она пообещала обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку, сообщают наши коллеги из NGS24.RU.

Очевидцы сняли происшествие на видео Источник: Межрегиональный центр по делам детей

— Массовое издевательство над девочкой попало на камеры в одной из школ Красноярска. Травлю ребенка снимали на телефоны в школе №159. Группа парней пинала и хлестала жертву предметом, похожим на резинку. Никто из взрослых на помощь девочке так и не пришел. Обратимся в прокуратуру с просьбой провести проверку, — написала Мизулина.

Известно, что прокуратура и следственный комитет Красноярского края организовали проверки. О ситуации в школе NGS24.RU рассказали в Межрегиональном центре по делам детей.

Выяснилось, что в центр обратились родители учеников, которые заявили, что в школе несколько парней издеваются над 13-летней девочкой. На одном из видео можно заметить, как несколько школьников пинают подростка.