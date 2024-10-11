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На левом берегу Новосибирска собралась пробка в 3 километра

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Происшествия «Не работает светофор»: на левом берегу Новосибирска собралась пробка в 3 километра

«Не работает светофор»: на левом берегу Новосибирска собралась пробка в 3 километра

Движение затруднено на перекрестке Советского шоссе и Петухова

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Затор растянулся почти на 3 километра в Кировском районе

Вечером 11 октября на левом берегу Новосибирска собралась огромная пробка. Затор растянулся почти на 3 километра в Кировском районе, сообщает сайт «Яндекс.Карты»,

По данным сервиса, движение затруднено на участках улицы Мира и Советского шоссе. Затор собрался на перекрестке с улицей Петухова.

Движение затруднено в районе перекрестке Петухова и Советского шоссе

Информация об этом также появилась на сайте 2ГИС. Судя по карте, пробка также собралась на улице Петухова от остановки «Кировский универмаг».

— Светофор не работает! — пишет пользователь сервиса Марина Павлова.

— Снес столб, поэтому не работает светофор, — заявляет другой пользователь 2ГИС Ирина Александровна.

Судя по карте, дорога окрасилась в красный цвет

НГС обратился в Госавтоинспекцию Новосибирска с просьбой прокомментировать данные.

11 октября трассу Новосибирск — Омск засыпало снегом. Кроме того, снежные осадки выпали в нескольких районах Новосибирской области.

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Вечером 11 октября на левом берегу Новосибирска собралась огромная пробка. Затор растянулся почти на 3 километра в Кировском районе, сообщает сайт «Яндекс.Карты»,

По данным сервиса, движение затруднено на участках улицы Мира и Советского шоссе. Затор собрался на перекрестке с улицей Петухова.

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