«Не работает светофор»: на левом берегу Новосибирска собралась пробка в 3 километра

Вечером 11 октября на левом берегу Новосибирска собралась огромная пробка. Затор растянулся почти на 3 километра в Кировском районе, сообщает сайт «Яндекс.Карты»,
По данным сервиса, движение затруднено на участках улицы Мира и Советского шоссе. Затор собрался на перекрестке с улицей Петухова.
Информация об этом также появилась на сайте 2ГИС. Судя по карте, пробка также собралась на улице Петухова от остановки «Кировский универмаг».
— Светофор не работает! — пишет пользователь сервиса Марина Павлова.
— Снес столб, поэтому не работает светофор, — заявляет другой пользователь 2ГИС Ирина Александровна.
НГС обратился в Госавтоинспекцию Новосибирска с просьбой прокомментировать данные.
11 октября трассу Новосибирск — Омск засыпало снегом. Кроме того, снежные осадки выпали в нескольких районах Новосибирской области.
Вечером 11 октября на левом берегу Новосибирска собралась огромная пробка. Затор растянулся почти на 3 километра в Кировском районе, сообщает сайт «Яндекс.Карты»,
По данным сервиса, движение затруднено на участках улицы Мира и Советского шоссе. Затор собрался на перекрестке с улицей Петухова.