На Первомайке черная «Лада Приора» сдала назад и задавила 4-летнего мальчика

Водитель на черной «Ладе Приоре» задавил 4-летнего мальчика в Первомайском районе. ДТП произошло сегодня, 11 октября, в 12:00 напротив здания по улице Пожарского, 2.
— По предварительной информации 27-летний водитель при движении задним ходом совершил наезд на 4-летнего пешехода, который находился сзади машины. Мальчик доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.
На месте ДТП работал наряд ДПС. Сейчас полиция разбирается в случившемся.
Вчера в Первомайском районе водитель съехал в кювет — пострадали парень и две 17-летние девушки.