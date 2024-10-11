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Происшествия На Первомайке черная «Лада Приора» сдала назад и задавила 4-летнего мальчика

На Первомайке черная «Лада Приора» сдала назад и задавила 4-летнего мальчика

В Новосибирске под машину попал маленький ребенок

3 691
23 комментария

На месте ДТП работал наряд ДПС

Водитель на черной «Ладе Приоре» задавил 4-летнего мальчика в Первомайском районе. ДТП произошло сегодня, 11 октября, в 12:00 напротив здания по улице Пожарского, 2.

— По предварительной информации 27-летний водитель при движении задним ходом совершил наезд на 4-летнего пешехода, который находился сзади машины. Мальчик доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.

На месте ДТП работал наряд ДПС. Сейчас полиция разбирается в случившемся.

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Вчера в Первомайском районе водитель съехал в кювет — пострадали парень и две 17-летние девушки.

Вы знакомы с пострадавшим или с водителем? Свяжитесь с редакцией (можно анонимно)

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Комментарии
24
Поддерживаю
38 минут
Что за ужасные заголовки, если ребенок жив, дай бог ему здоровья!
Гость
1 час
Может сбила все-таки? Задавила - это в лепешку. Мальчику выздоровления скорейшего!
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