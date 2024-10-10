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Происшествия В Новосибирске водитель съехал в кювет — пострадали парень и две 17-летние девушки

В Новосибирске водитель съехал в кювет — пострадали парень и две 17-летние девушки

Пассажиры получили травмы — их доставили в больницу

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За рулём автомобиля находился 20-летний парень

В Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП с пострадавшими — водитель иномарки съехал в кювет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по городу.

ДТП произошло поздним вечером 9 октября — примерно в 23:00.

— Водитель 2004 года рождения двигался со стороны улицы Первомайская в сторону улицы Набережная села Барышево, и в пути следования у дома №1 по улице 2-я Солнечная совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, — говорится в сообщении ГАИ.

В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних пассажиров: юноша и две девушки – все 2007 года рождения. Их доставили в больницу, характер травм в настоящее время уточняется.

Ранее НГС писал, что 19-летний мотоциклист влетел в «Газель» на Красном проспекте.

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