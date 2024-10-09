Женщина погибла под колесами мусоровоза в Новосибирске

Женщина скончалась на месте аварии Источник: Госавтоинспекция Новосибирска











Женщина погибла под колесами мусоровоза на улице Театральной. Об аварии рассказали в госавтоинспекции Новосибирска, ДТП произошло сегодня, 9 октября, около 13:00.

ДТП произошло сегодня в час дня Источник: госавтоинспекция Новосибирска











По информации отдела пропаганды Госавтоинспекции, 48-летний водитель мусоровоза ехал по улице Театральной в сторону улицы Авиастроителей и сбил женщину, которая переходила дорогу.

— В результате ДТП пешеход — неустановленная женщина, получила травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в ГАИ.

Сейчас на месте ДТП работают следователи и автоинспекторы.