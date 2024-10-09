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Происшествия Женщина погибла под колесами мусоровоза в Новосибирске

Женщина погибла под колесами мусоровоза в Новосибирске

На месте аварии работают автоинспекторы и полицейские

4 364
15 комментариев

Женщина скончалась на месте аварии

Женщина погибла под колесами мусоровоза на улице Театральной. Об аварии рассказали в госавтоинспекции Новосибирска, ДТП произошло сегодня, 9 октября, около 13:00.

ДТП произошло сегодня в час дня

По информации отдела пропаганды Госавтоинспекции, 48-летний водитель мусоровоза ехал по улице Театральной в сторону улицы Авиастроителей и сбил женщину, которая переходила дорогу.

— В результате ДТП пешеход — неустановленная женщина, получила травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в ГАИ.

Сейчас на месте ДТП работают следователи и автоинспекторы.

Ранее НГС писал о том, как новосибирец на Lexus сбил человека на Добролюбова.

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Комментарии
15
styil
36 минут
самоубийство? но - зачем же так мусорщика подставлять...
лёлик я
18 минут
То как они летают результат предсказуем
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