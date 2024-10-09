Лихач влетел в блоки на Красном проспекте: за ним была погоня — видео с места ДТП

В Новосибирске сотрудники ГАИ пустились в погоню за лихачом на каршеринге. По данным телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», водитель не справился с управлением и врезался в бетонные блоки.
Судя по видео, вокруг каршеринга стоит четыре полицейские машины. Очевидец сообщает, что каршеринг врезался в блоке на пересечении улиц Писарева и Красный проспект.
— Каршеринг разбит, мужчина валяется на земле, — заявил очевидец.
НГС направил запрос в «Делимобиль» и обратился в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать подробности аварии.
Недавно в Черепановском районе экипаж ДПС пустился в погоню за автомобилем Chery Tiggo. Перед этим полицейские попросили водителя остановиться, но тот не послушался.