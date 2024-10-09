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Лихач влетел в блоки на Красном проспекте

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Происшествия Лихач влетел в блоки на Красном проспекте: за ним была погоня — видео с места ДТП

Лихач влетел в блоки на Красном проспекте: за ним была погоня — видео с места ДТП

Новосибирские полицейские пустились в погоню за автомобилем каршеринга

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4 комментария

Несколько машин ГАИ стояли на перекрестке улиц Писарева и Красный проспект

В Новосибирске сотрудники ГАИ пустились в погоню за лихачом на каршеринге. По данным телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», водитель не справился с управлением и врезался в бетонные блоки.

Судя по видео, вокруг каршеринга стоит четыре полицейские машины. Очевидец сообщает, что каршеринг врезался в блоке на пересечении улиц Писарева и Красный проспект.

— Каршеринг разбит, мужчина валяется на земле, — заявил очевидец.

НГС направил запрос в «Делимобиль» и обратился в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать подробности аварии.

Если вы были очевидцем или знаете того, кто был за рулем каршеринга, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

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Недавно в Черепановском районе экипаж ДПС пустился в погоню за автомобилем Chery Tiggo. Перед этим полицейские попросили водителя остановиться, но тот не послушался.

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Комментарии
4
StB
7 минут
"Перед этим полицейские попросили водителя остановиться, но тот не послушался." - забавная фраза.
Mr. President
3 минуты
Опять дпсники виноваты как всегда. Запрещено гоняться и точка. Ну ничо засудят и этих
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