Лихач влетел в блоки на Красном проспекте: за ним была погоня — видео с места ДТП

Несколько машин ГАИ стояли на перекрестке улиц Писарева и Красный проспект Источник: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»











В Новосибирске сотрудники ГАИ пустились в погоню за лихачом на каршеринге. По данным телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», водитель не справился с управлением и врезался в бетонные блоки.

Судя по видео, вокруг каршеринга стоит четыре полицейские машины. Очевидец сообщает, что каршеринг врезался в блоке на пересечении улиц Писарева и Красный проспект.

— Каршеринг разбит, мужчина валяется на земле, — заявил очевидец.

Источник: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

НГС направил запрос в «Делимобиль» и обратился в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать подробности аварии.