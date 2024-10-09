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Происшествия В Тольятти двух маленьких девочек убили ножом. Подозреваемая — их 13-летняя сестра

В Тольятти двух маленьких девочек убили ножом. Подозреваемая — их 13-летняя сестра

Тела обнаружили на балконе

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1 комментарий

На месте происшествия работают силовики

В Тольятти произошло жестокое убийство. В многоквартирном доме в Комсомольском районе обнаружили тела маленьких девочек с множественными ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в СК по Самарской области.

— В настоящее время проводится осмотр места происшествия следователями и криминалистами следственного управления, а также необходимые следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, назначены первоначальные судебные экспертизы, — рассказали в Следственном комитете.

Как отмечают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, девочкам было два года и пять лет. В совершении убийства подозревают их сводную сестру. Ей 13 лет, сейчас с ней работают следователи. Задержать подростка пока невозможно — из-за возраста.

По данным телеграм-канала SHOT, после убийства девочка ушла на прогулку, а позже призналась матери в содеянном. Тела были найдены на балконе.

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Комментарии
1
Гость
1 час
А при чем тут возраст? Смогла убить - сможет и отвечать. Не понимаю возрастных рамок, когда дело идёт о преступлениях. Жаль, что законы такие странные. В 12-13 можно спокойно пытать, убивать, издеваться и тд - сколько уже случаев было и будет! - но "ониждети"?.. Бред
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