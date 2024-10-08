«Я вчера побывал в аду»: якутский поселок Чульман потрясен нападением бездомных собак на школьницу

Катя возвращалась вечером от подруги, когда стая собак загнала ее в угол Источник: Анастасия Ш. / Vk.ru, @nerungri_1 / Telegram











В понедельник, 7 октября, поселок Чульман Нерюнгринского района Якутии потрясло страшное событие — на 12-летнюю ученицу 6-го класса местной школы напала стая бродячих собак. Девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована в Нерюнгринскую ЦРБ. На следующий день к администрации пришли десятки жителей с единственным вопросом — кто и как защитит их детей от агрессивных псов, ведь закон о бездомных животных в республике пока не работает? Подробности в материале наших коллеги из 14.RU.

До дома не дошла

Ученица 6-го класса Катя (имя изменено. — Прим. ред.) возвращалась домой от подруги по привычному пути. На улице было еще светло. Девочка, вероятно, предчувствовала неладное и записала видео, которое отправила за мгновение до нападения.

Девочка боялась собак, говорят знакомые, и вряд ли пошла к ним сама Источник: читатель 14.RU

— До дома оставалось минут пять. И там собаки загнали ее в угол за гаражи. Она позвонила подруге в тот момент, когда всё это уже началось, и начала кричать: «Спасите, помогите! Много собак!» Чтобы она сама как-то к ним пошла, такого просто не может быть. Она боится собак, — рассказала корреспонденту 14.RU Анастасия, сестра пострадавшей.

После звонка Кати, родители подруги позвонили ее отцу Валерию. По словам папы, собак было не меньше пятнадцати. От разъяренных псов девочку еле удалось отбить — помог случайный прохожий. Он тоже получил травмы.

— Им вместе удалось вытащить Вику, и он увез ее в больницу, — рассказывает сестра ученицы.

Спаситель выложил после видео с места происшествия: его руки были в крови, он не сдерживался в выражениях.

Прохожий помог оттащить псов, но пострадал и сам Источник: читатель 14.RU

СК возбудил дело

О трагедии стало известно всей стране: прокуратура республики начала проверку из-за нападения собак на 12-летнего ребенка, а глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. Оно расследуется по ч. 2 ст. 293 УК РФ о ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. О возможных фигурантах пока не сообщается.

«Потеряла много крови»

Ночью, по информации Минздрава республики, врачи-хирурги завершили многочасовую операцию: по данным СК региона, у ребенка укушено-рваные раны верхних и нижних конечностей, тела и головы.

— В настоящее время девочка находится в отделении реанимации, но ее состояние остается крайне тяжелым, — сообщала пресс-служба Минздрава.

Собак можно встретить по всему поселку Источник: читатель 14.RU











Как рассказала сестра школьницы Анастасия, в палату к Кате их с отцом не пускали: всю операцию они просидели в приемном отделении, пока их не отправили домой. По ее словам, в соцсетях появилось много дезинформации о случившейся трагедии, в том числе и о состоянии ее сестры.

— Я видела ее перед операцией: собаки скальп с нее не сняли, лицо не пострадало. Насчет головы нам не стали сообщать. Но я думаю, что там тоже ничего такого. В основном у нее рваные раны рук и ног, но по внешнему виду это, конечно, просто ужас. Врачи сказали, что она потеряла много крови и ей делали переливание, — говорит Анастасия.

В Чульмане неравнодушные жители уже объявили сбор денег на реабилитацию ребенка — их потрясло это событие.

Собак будут отлавливать, но денег мало

Но на этом всё не закончилось — уже утром десятки жителей поселка Чульман пришли к местной администрации. Всех желающих уместить в актовом зале не удалось. Подъезд к зданию администрации даже патрулировала полиция. Одни разгневанные люди требовали вернуть старые законы, когда бродячих животных усыпляли, другие — ратовали за отстрел.

— Люди готовы идти сами давить этих собак, хоть руками, хоть любым оружием. Глава сказал так, будто он закроет на это глаза и поможет, чем сможет. Конечно, все ему аплодировали, — рассказала 14.RU жительница поселка Вера.

Не все желающие смогли попасть на собрание в мэрии — мест для всех не хватило Источник: читатель 14.RU











На собрании выступил и отец пострадавшей Кати. Видео с его выступлением в редакцию прислали участники схода.

— Я вчера побывал в аду. Реально в аду. Это очень страшная трагедия. Администрация в силу того, что существуют определенные законы, кардинально ничего сделать не может. Я имею в виду отстрел этих бешеных собак, — едва сдерживаясь, произнес Валерий.

Отец девочки эмоционально выступил перед собравшимися Источник: читатель 14.RU

Глава поселка Чульман Сталик Дерягин в комментарии 14.RU рассказал, что администрация будет увеличивать число бригад по отлову бродячих животных, а детей могут отправить на дистанционное обучение. Решение об этом примут на неделе. При этом Дерягин сообщил жителям, что из той своры, которая напала на девочку, шесть собак из стаи поймали. В администрации призвали ответственно относиться к домашним животным, не отпускать их на самовыгул и кастрировать или стерилизовать их.

Глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк отметил в своем телеграм-канале, что вся необходимая помощь ребенку будет оказана и не отрицал жалоб на собак, однако отметил: финансирования на отлов не хватает.

— Местными властями принимались меры, но, как мы видим, их было недостаточно. При этом проблема наблюдается не только в поселке Чульман. Подобное могло произойти в любом населенном пункте, — написал глава района.

Полиция охраняла порядок и в самой администрации… Источник: администрация ГП «Поселок Чульман»











…и на подходе к ней Источник: администрация ГП «Поселок Чульман»











«У девочки отек мозга»

Сестра Кати переживает и из-за того, что врачи могут замалчивать реальное состояние ребенка. На момент публикации 14.RU так и не получил официального ответа о состоянии девочки от пресс-службы ведомства. Обсуждался вопрос о возможности ее госпитализации в Якутск, но сама Анастасия говорит, что это невозможно.

— У девочки отек мозга, вырваны мышцы ног, отказали внутренние органы, работает только сердце. Она жива чисто благодаря адреналину и вентиляции легких. В Якутск ее не могут отправить, потому что у нее слишком низкое давление. Если ее поднимать на вертолете, то сердце может остановиться, — рассказала 14.RU родственница.

В момент нападения собак, добавляет Анастасия, в руках у Кати было специальное отпугивающее звуковое устройство. Такое же есть и у ее сестры, но эта «пугалка» девочку в тот день не спасла.

Собаки свободно разгуливают по району детского сада «Буратино» в Чульмане Источник: Инна / @nerungri_chat / Telegram

Собаки на каждом углу

Жители Чульмана рассказали 14.RU, что проблема с бродячими псами давняя: собак в поселке слишком много, а прав у администрации на регулирование их численности нет. Бродячие псы разгуливают по всем дворам, их можно встретить на каждой улице и даже рядом с детскими садами.

После нападения собак на Катю, жители Чульмана стали писать в соцсетях, что по поселку слышны выстрелы. Местная жительница Вера сообщила 14.RU, что проблема с регулированием численности бродячих собак поднималась уже давно. Причем собаки бегают стаями по 10–15 особей.

— Гимназия № 2 и рядом детский сад «Энергетик». Сегодня утром шла, а там кучка собак задирали друг друга. Проблема всего Нерюнгринского района. Почему люди в своем городе должны ходить и бояться? Животное есть животное. Неизвестно, что у них в мозгах собачьих. Кинутся, не кинутся — никто не знает. Их не должно быть в городе, спокойно разгуливающих, — считает еще одна жительница Саида Сайтарлы.

Что думают депутаты

Отметим, что проблемой с бродячими псами в июне озаботились и народные депутаты Ил Тумэн. Они приняли законопроект, разрешающий «умерщвлять» отловленных безнадзорных собак, «соблюдая принцип гуманности». Якутия стала 12-м субъектом России, принявшим такой закон. Тогда его одобрили 49 депутатов, двое воздержались.

— Мы рискуем попасть в судебные прецеденты, но позицию Госсобрания Ил Тумэн мы обозначили четко. Из 89 субъектов России мы стали девятыми, кто принял этот закон, — заявлял председатель Госсобрания Ил Тумэн Алексей Еремеев и предложил всем депутатам поаплодировать принятому решению, отметив, что проделана большая работа.

Они часто сбиваются в своры Источник: читатель 14.RU











Один из авторов законопроекта народный депутат Якутии Александр Кошуков рассказывал корреспонденту 14.RU, что из бюджета республики за последние три года было выделено более 308 миллионов рублей на содержание беспризорных собак.

В 2020 году республиканская казна выделила 60,6 миллиона рублей, в 2021 году — 60 миллионов, в 2022 году — 93 миллиона, в 2023 году — 94,5 миллиона рублей.

— Но денег всё равно не хватает, и органы местного самоуправления систематически просят выделить дополнительные финансы. Мы понимаем, что бюджет республики к постоянно растущим расходам на собак, свободно бегающим по улицам и часто нападающим на людей, не готов, — говорил Кошуков.

Отметим, что закон не вступил в силу и будет еще рассмотрен на осенней сессии.

В свою очередь зоозащитники выступили против принятия закона. Например, директор приюта «Помоги выжить» в Якутске Екатерина Рукавишникова считает, что этот закон «мертвый». По ее мнению, проблем больше не с беспризорными собаками, а хозяйскими псами и именно они нападают на людей.

Жители переживают и за своих детей Источник: администрация ГП «Поселок Чульман»











Тем временем управление ветеринарии Нерюнгринского района сообщает, что нападавшие на ребенка собаки отловлены.



— Управлением ветеринарии будут приняты оперативные меры по признанию этих животных агрессивными и дальнейшему их умерщвлению безболезненным, гуманным способом, — отметили в ведомстве.

Полиция же призвала к порядку и напомнила, что отравление животных кормом с ядом, к которому уже начали призывать в различных каналах, является преступлением.

— За жестокое обращение с животными, включая травлю бродячих собак, согласно статье 245 Уголовного кодекса РФ, предусмотрены наказания в виде штрафа, общественных работ, исправительных работ или лишения свободы на срок до 3 лет. <…> Призываем граждан оставаться благоразумными, — обратилось УМВД региона к жителям Нерюнгринского района.