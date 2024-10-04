«Дверь почти выломал»: толпа новосибирцев застряла в лифте жилого дома — их спас мужчина

Все застрявшие люди выбрались в подъезд Источник: t.me/teleact54











В одном из многоквартирных домов Первомайского района Новосибирска толпа людей застряла в лифте. Пленников спас мужчина, который с силой раздвинул двери, буквально выломав их. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале АСТ-54 Black.

— Лифт застрял от перегруза в одном из домов Первомайского района. Людей, оказавшихся в ловушке, спас мужчина, который, применяя силу, почти выломал дверь, — отметили авторы ролика.

Забавный случай произошел в Первомайке Источник: t.me/teleact54

На видеозаписи видно, как закрытые двери лифта раздвинул мужчина. Из заточения выбралась целая толпа людей – одновременно лифтом пытались воспользоваться десять человек.

– Такое ощущение, как будто в этот лифт решили зайти сразу все жильцы этого подъезда, – пошутили в публикации.

Новосибирцы в комментариях тоже юморят по поводу произошедшего.

– Говорят, они до сих пор оттуда выходят, – пишет пользователь.

– Они что там размножались, пока ехали?, – шутит другой местный житель.