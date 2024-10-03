Похитили, завербовали или сбежала? Все версии загадочного исчезновения дочки Любови Успенской

Успенская с дочерью Татьяной Источник: uspenskayalubov_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Дочь певицы Любови Успенской, 34-летняя Татьяна Плаксина, пропала. Об этом в своем Telegram-канале сообщил активист Виталий Бородин. Об исчезновении дочери заявила и сама Успенская. О версии пропажи Татьяны также высказался адвокат артистки — Елена Сенина. Она утверждает, что сейчас девушка находится не в России.

— Танюша сейчас находится, по нашей информации, не на территории Российской Федерации. У нас есть все основания предполагать, что [Татьяна Плаксина пропала] в связи с популярностью Любы, в связи с тем, что Люба явно встала на сторону власти, на сторону нашего президента и поддерживает бойцов на новых территориях, выезжает с концертами, записывает патриотичные песни, получила российское гражданство в знак того, что она поддерживает политику Российской Федерации, — рассказала изданию StarHit.ru правозащитница.

Адвокат Успенской о пропаже ее дочери Татьяны Источник: StarHit.ru

Сенина рассказала, что ожидала подобного развития событий. Адвокату уже известно, где находится Татьяна Плаксина.

— Танюша была, мы знаем, в связи с ее зависимостью завербована спецслужбами иностранного, понятно какого государства. Мы не можем говорить, что находимся в панике, но то, что у нас были знаки, у нас были уже какие-то предпосылки утверждать, что эти поездки в ЛНР, ДНР не пройдут даром для Любы, но мы не думали, что через Таню мы это видим. Это не значит, что Люба изменит свою позицию в отношении правительства, президента и политики нашей страны, — сказала она.

Исчезновение своей дочери подтвердила и сама артистка.

— У меня горе! Я приехала только что из Баку, пропала моя дочь Таня! Я не могу ее найти. Ее телефоны остались дома, мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР, ЛНР. Я не знаю, это может быть один из вариантов. Или ее, может быть, где-то дилеры, наркоманы нашли, — рассказала Успенская изданию StarHit.ru.

Певица просит помощи и говорит, что сейчас в поисках поможет любая информация.