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Происшествия С задержкой на 8 часов: самолет из Новосибирска вылетел в Дубай — его отправили после разрешения Росавиации

С задержкой на 8 часов: самолет из Новосибирска вылетел в Дубай — его отправили после разрешения Росавиации

Об этом сообщили в авиакомпании

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4 комментария

Самолет должен был вылететь утром

В Новосибирске рейс авиакомпании S7 Airlines отправился в Дубай с задержкой более чем на 8 часов. Данные об этом появились на сайте аэропорта Толмачево.

По информации онлайн-табло аэропорта, по расписанию самолет должен был отправиться в 08:40 2 октября, расчетное время вылета — 17:12.

В пресс-службе авиакомпании S7 Airline объяснили, что самолет отправился в аэропорт назначения после разрешения Росавиации. Кроме того, в Дубай вылетел рейс авиаперевозчика из Москвы.

— В связи с разрешением Росавиации по выполнению полётов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака S7 Airlines сообщает, — заявили в компании. — Рейс S7 5785 по маршруту Новосибирск (Толмачево) - Дубай (Международный аэропорт Дубая) также вылетел после получения разъяснений со стороны Росавиации.

Уточняется, что пассажиров предупредили о задержке рейса, в аэропорту им предоставили горячее питание и напитки.

— Информация о времени и деталях выполнения обратного рейса S7 5786 на данный момент уточняется, — сказано в сообщении.

Прилет рейса в Новосибирск также задерживается

На сайте аэропорта Толмачево сказано, что рейс S7 5786 по расписанию должен прилететь в 21:15 2 октября. Его прибытие предварительно перенесли на 05:30 3 октября.

В середине сентября произошла задержка рейса из Владивостока в Новосибирск. Выяснилось, что причина была связана с мощным тайфуном в Шанхае.

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Комментарии
5
Директор Завода (Ржака)
10 минут
Иркутск Томск, Красноярск. Вот мечта туриста.
Гость
16 минут
Чего там делать то? Пустыня же, жара дикая, дорого всё. Лучше уж на моря полететь, природа и пляж. Всяко интереснее.
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