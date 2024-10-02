С задержкой на 8 часов: самолет из Новосибирска вылетел в Дубай — его отправили после разрешения Росавиации

Самолет должен был вылететь утром Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске рейс авиакомпании S7 Airlines отправился в Дубай с задержкой более чем на 8 часов. Данные об этом появились на сайте аэропорта Толмачево.

По информации онлайн-табло аэропорта, по расписанию самолет должен был отправиться в 08:40 2 октября, расчетное время вылета — 17:12.

В пресс-службе авиакомпании S7 Airline объяснили, что самолет отправился в аэропорт назначения после разрешения Росавиации. Кроме того, в Дубай вылетел рейс авиаперевозчика из Москвы.

— В связи с разрешением Росавиации по выполнению полётов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака S7 Airlines сообщает, — заявили в компании. — Рейс S7 5785 по маршруту Новосибирск (Толмачево) - Дубай (Международный аэропорт Дубая) также вылетел после получения разъяснений со стороны Росавиации.

Уточняется, что пассажиров предупредили о задержке рейса, в аэропорту им предоставили горячее питание и напитки.

— Информация о времени и деталях выполнения обратного рейса S7 5786 на данный момент уточняется, — сказано в сообщении.

Прилет рейса в Новосибирск также задерживается Источник: tolmachevo.ru











На сайте аэропорта Толмачево сказано, что рейс S7 5786 по расписанию должен прилететь в 21:15 2 октября. Его прибытие предварительно перенесли на 05:30 3 октября.