Не смог вовремя вылететь из-за тайфуна в Шанхае: почему задерживается рейс из Владивостока в Новосибирск

Авиакомпания S7 Airlines объяснила, почему в Новосибирске задерживается прибытие самолета из Владивостока. Как сообщили НГС в пресс-службе переводчика, причина связана с тайфуном в Шанхае.
По информации компании, авиарейс должен был выполняться на самолете, который до этого осуществлял рейс в Китай.
— Однако, в связи с мощным тайфуном в Шанхае он не смог вовремя вылететь из аэропорта. В связи с этим пассажиры S7 5208 были перевезены альтернативным бортом, — сообщили в организации.
По данным ТАСС, два аэропорта города Шанхай — Пудун и Хунцяо — приостанавливали работу из-за тайфуна «Бебинка». В общей сложности было отменено более 1 460 рейсов.
На сайте аэропорта Толмачево сказано, что самолет должен был прибыть 16:25 16 сентября. Расчетное время прилета — 00:40 17 сентября.