Не смог вовремя вылететь из-за тайфуна в Шанхае: почему задерживается рейс из Владивостока в Новосибирск

По данным онлайн-табло «Толмачево», рейс окажется в городе после полуночи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Авиакомпания S7 Airlines объяснила, почему в Новосибирске задерживается прибытие самолета из Владивостока. Как сообщили НГС в пресс-службе переводчика, причина связана с тайфуном в Шанхае.

По информации компании, авиарейс должен был выполняться на самолете, который до этого осуществлял рейс в Китай.

— Однако, в связи с мощным тайфуном в Шанхае он не смог вовремя вылететь из аэропорта. В связи с этим пассажиры S7 5208 были перевезены альтернативным бортом, — сообщили в организации.

По данным ТАСС, два аэропорта города Шанхай — Пудун и Хунцяо — приостанавливали работу из-за тайфуна «Бебинка». В общей сложности было отменено более 1 460 рейсов.