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Происшествия Не смог вовремя вылететь из-за тайфуна в Шанхае: почему задерживается рейс из Владивостока в Новосибирск

Не смог вовремя вылететь из-за тайфуна в Шанхае: почему задерживается рейс из Владивостока в Новосибирск

Ситуацию прокомментировал авиаперевозчик

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1 комментарий

По данным онлайн-табло «Толмачево», рейс окажется в городе после полуночи

Авиакомпания S7 Airlines объяснила, почему в Новосибирске задерживается прибытие самолета из Владивостока. Как сообщили НГС в пресс-службе переводчика, причина связана с тайфуном в Шанхае.

По информации компании, авиарейс должен был выполняться на самолете, который до этого осуществлял рейс в Китай.

— Однако, в связи с мощным тайфуном в Шанхае он не смог вовремя вылететь из аэропорта. В связи с этим пассажиры S7 5208 были перевезены альтернативным бортом, — сообщили в организации.

По данным ТАСС, два аэропорта города Шанхай — Пудун и Хунцяо — приостанавливали работу из-за тайфуна «Бебинка». В общей сложности было отменено более 1 460 рейсов.

На сайте аэропорта Толмачево сказано, что самолет должен был прибыть 16:25 16 сентября. Расчетное время прилета — 00:40 17 сентября.

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Комментарии
1
Гость
16 сентября 2024, 23:27
Я помню зашли с девушкой в туалет в самолёте, а какой-то не русский стучит и говорит . Кто там ест.
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