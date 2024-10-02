Самолет из Новосибирска в Дубай не может вылететь вовремя — Росавиация приостановила полеты

Росавиация приостановила полеты над рядом государств Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вылет рейса авиакомпании S7 из Новосибирска в Дубай перенесли почти на 7 часов по указанию Росавиации. Об этом сообщили в телеграм-канале авиакомпании.

Судя по данным онлайн-табло аэропорта Толмачево самолет должен был вылететь в 8:40, сейчас отправление предварительно перенесли на 15.00.

— В связи с указанием Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством ряда государств, — отметили в телеграм-канале авиакомпании S7. — С пассажирами в аэропорту будут работать представители S7.

Вылет перенесли почти на 7 часов Источник: Аэропорт Толмачево











Проблемы произошли и с другим рейсом авиакомпании из Москвы в Дубай. Самолет вылетел, но спустя время вернулся в Домодедово.

Недавно новосибирцы не смогли получить свой багаж в Саратове. Людям объяснили, что в самолете произошел перевес.