Самолет из Новосибирска в Дубай не может вылететь вовремя — Росавиация приостановила полеты

Вылет рейса авиакомпании S7 из Новосибирска в Дубай перенесли почти на 7 часов по указанию Росавиации. Об этом сообщили в телеграм-канале авиакомпании.
Судя по данным онлайн-табло аэропорта Толмачево самолет должен был вылететь в 8:40, сейчас отправление предварительно перенесли на 15.00.
— В связи с указанием Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством ряда государств, — отметили в телеграм-канале авиакомпании S7. — С пассажирами в аэропорту будут работать представители S7.
Проблемы произошли и с другим рейсом авиакомпании из Москвы в Дубай. Самолет вылетел, но спустя время вернулся в Домодедово.
Недавно новосибирцы не смогли получить свой багаж в Саратове. Людям объяснили, что в самолете произошел перевес.
Обновлено. В официальном телеграм-канале Росавиации сообщили, что в связи с угрозой безопасности полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в их воздушном пространстве до особого распоряжения.
Вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Воздушную тревогу объявили на всей территории страны.