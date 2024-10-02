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Дороги и транспорт Самолет из Новосибирска в Дубай не может вылететь вовремя — Росавиация приостановила полеты

Самолет из Новосибирска в Дубай не может вылететь вовремя — Росавиация приостановила полеты

Проблемы случились и у рейса из столицы

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Росавиация приостановила полеты над рядом государств

Вылет рейса авиакомпании S7 из Новосибирска в Дубай перенесли почти на 7 часов по указанию Росавиации. Об этом сообщили в телеграм-канале авиакомпании.

Судя по данным онлайн-табло аэропорта Толмачево самолет должен был вылететь в 8:40, сейчас отправление предварительно перенесли на 15.00.

— В связи с указанием Росавиации о приостановке полетов над воздушным пространством ряда государств, — отметили в телеграм-канале авиакомпании S7. — С пассажирами в аэропорту будут работать представители S7.

Вылет перенесли почти на 7 часов

Проблемы произошли и с другим рейсом авиакомпании из Москвы в Дубай. Самолет вылетел, но спустя время вернулся в Домодедово.

Недавно новосибирцы не смогли получить свой багаж в Саратове. Людям объяснили, что в самолете произошел перевес.

Вы сегодня летите рейсов S7 из Новосибирска в Дубай? Расскажите об этом редакции НГС.

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Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Обновлено. В официальном телеграм-канале Росавиации сообщили, что в связи с угрозой безопасности полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться  от полетов в их воздушном пространстве до особого распоряжения.

Вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Воздушную тревогу объявили на всей территории страны.

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